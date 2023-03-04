SegnaliSezioni
Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader

Renato Takahashi
0 recensioni
Affidabilità
134 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 117%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 204
Profit Trade:
1 575 (49.15%)
Loss Trade:
1 629 (50.84%)
Best Trade:
191.00 BRL
Worst Trade:
-160.00 BRL
Profitto lordo:
72 461.00 BRL (362 305 pips)
Perdita lorda:
-67 786.00 BRL (338 930 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (652.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
652.00 BRL (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
8.38%
Massimo carico di deposito:
12.67%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
2.69
Long Trade:
1 616 (50.44%)
Short Trade:
1 588 (49.56%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
1.46 BRL
Profitto medio:
46.01 BRL
Perdita media:
-41.61 BRL
Massime perdite consecutive:
10 (-434.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-551.00 BRL (5)
Crescita mensile:
-6.36%
Previsione annuale:
-77.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
373.00 BRL
Massimale:
1 739.00 BRL (15.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.17% (1 739.00 BRL)
Per equità:
3.67% (218.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINQ23 276
WINM23 252
WINM25 221
WINQ25 212
WINJ24 208
WINV24 206
WINV23 204
WINQ24 200
WINJ25 194
WINZ24 191
WING24 189
WINM24 189
WINZ23 188
WING25 166
WINJ23 163
WINV25 145
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINQ23 1.3K
WINM23 484
WINM25 257
WINQ25 -348
WINJ24 169
WINV24 -511
WINV23 -150
WINQ24 285
WINJ25 -79
WINZ24 -13
WING24 275
WINM24 78
WINZ23 146
WING25 232
WINJ23 35
WINV25 -127
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINQ23 15K
WINM23 5.5K
WINM25 2.9K
WINQ25 -4.0K
WINJ24 1.9K
WINV24 -5.8K
WINV23 -1.7K
WINQ24 3.2K
WINJ25 -900
WINZ24 -150
WING24 3.1K
WINM24 885
WINZ23 1.7K
WING25 2.6K
WINJ23 395
WINV25 -1.4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +191.00 BRL
Worst Trade: -160 BRL
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +652.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -434.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ModalMais-DMA4 - Beta
0.00 × 1
XPMT5-PRD
3.86 × 4490
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, estão rodando duas configurações do Lavoazzie, sendo que uma opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.

A outra configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044



Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Lavoazzie Robotrader
30USD al mese
117%
0
0
USD
5.3K
BRL
134
100%
3 204
49%
8%
1.06
1.46
BRL
25%
1:1
