- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINQ23
|276
|WINM23
|252
|WINM25
|221
|WINQ25
|212
|WINJ24
|208
|WINV24
|206
|WINV23
|204
|WINQ24
|200
|WINJ25
|194
|WINZ24
|191
|WING24
|189
|WINM24
|189
|WINZ23
|188
|WING25
|166
|WINJ23
|163
|WINV25
|145
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINQ23
|1.3K
|WINM23
|484
|WINM25
|257
|WINQ25
|-348
|WINJ24
|169
|WINV24
|-511
|WINV23
|-150
|WINQ24
|285
|WINJ25
|-79
|WINZ24
|-13
|WING24
|275
|WINM24
|78
|WINZ23
|146
|WING25
|232
|WINJ23
|35
|WINV25
|-127
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINQ23
|15K
|WINM23
|5.5K
|WINM25
|2.9K
|WINQ25
|-4.0K
|WINJ24
|1.9K
|WINV24
|-5.8K
|WINV23
|-1.7K
|WINQ24
|3.2K
|WINJ25
|-900
|WINZ24
|-150
|WING24
|3.1K
|WINM24
|885
|WINZ23
|1.7K
|WING25
|2.6K
|WINJ23
|395
|WINV25
|-1.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ModalMais-DMA4 - Beta
|0.00 × 1
|
XPMT5-PRD
|3.86 × 4490
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
|
Rico-PRD
|5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
Nessa conta, estão rodando duas configurações do Lavoazzie, sendo que uma opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.
A outra configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044
USD
BRL
BRL