Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader

Renato Takahashi
Confiabilidade
147 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 55%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 471
Negociações com lucro:
1 692 (48.74%)
Negociações com perda:
1 779 (51.25%)
Melhor negociação:
196.00 BRL
Pior negociação:
-188.00 BRL
Lucro bruto:
78 295.00 BRL (391 475 pips)
Perda bruta:
-75 130.00 BRL (375 650 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (652.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
652.00 BRL (9)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
8.38%
Depósito máximo carregado:
12.67%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
38 minutos
Fator de recuperação:
1.00
Negociações longas:
1 757 (50.62%)
Negociações curtas:
1 714 (49.38%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.91 BRL
Lucro médio:
46.27 BRL
Perda média:
-42.23 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-434.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-551.00 BRL (5)
Crescimento mensal:
-24.42%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
373.00 BRL
Máximo:
3 166.00 BRL (27.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.83% (3 166.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
3.67% (218.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINQ23 276
WINM23 252
WINM25 221
WINQ25 212
WINJ24 208
WINV24 206
WINV25 205
WINV23 204
WINQ24 200
WINJ25 194
WINZ24 191
WING24 189
WINM24 189
WINZ23 188
WINZ25 182
WING25 166
WINJ23 163
WING26 25
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINQ23 1.3K
WINM23 484
WINM25 257
WINQ25 -348
WINJ24 169
WINV24 -511
WINV25 -144
WINV23 -150
WINQ24 285
WINJ25 -79
WINZ24 -13
WING24 275
WINM24 78
WINZ23 146
WINZ25 -269
WING25 232
WINJ23 35
WING26 -379
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINQ23 15K
WINM23 5.5K
WINM25 2.9K
WINQ25 -4.0K
WINJ24 1.9K
WINV24 -5.8K
WINV25 -1.6K
WINV23 -1.7K
WINQ24 3.2K
WINJ25 -900
WINZ24 -150
WING24 3.1K
WINM24 885
WINZ23 1.7K
WINZ25 -3.1K
WING25 2.6K
WINJ23 395
WING26 -4.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +196.00 BRL
Pior negociação: -188 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +652.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -434.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ModalMais-DMA4 - Beta
0.00 × 1
XPMT5-PRD
3.86 × 4490
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, estão rodando duas configurações do Lavoazzie, sendo que uma opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.

A outra configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044



2025.08.13 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 20:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 19:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 18:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 15:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 18:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 15:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 17:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 21:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 20:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 16:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 15:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 21:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 16:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
