Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader

Renato Takahashi
0 отзывов
Надежность
147 недель
0 / 0 USD
прирост с 2023 58%
XPMT5-PRD
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 468
Прибыльных трейдов:
1 691 (48.76%)
Убыточных трейдов:
1 777 (51.24%)
Лучший трейд:
196.00 BRL
Худший трейд:
-188.00 BRL
Общая прибыль:
78 251.00 BRL (391 255 pips)
Общий убыток:
-75 008.00 BRL (375 040 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (652.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
652.00 BRL (9)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
8.38%
Макс. загрузка депозита:
12.67%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
1.04
Длинных трейдов:
1 755 (50.61%)
Коротких трейдов:
1 713 (49.39%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.94 BRL
Средняя прибыль:
46.27 BRL
Средний убыток:
-42.21 BRL
Макс. серия проигрышей:
10 (-434.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-551.00 BRL (5)
Прирост в месяц:
-27.68%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
373.00 BRL
Максимальная:
3 108.00 BRL (27.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.99% (3 108.00 BRL)
По эквити:
3.67% (218.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINQ23 276
WINM23 252
WINM25 221
WINQ25 212
WINJ24 208
WINV24 206
WINV25 205
WINV23 204
WINQ24 200
WINJ25 194
WINZ24 191
WING24 189
WINM24 189
WINZ23 188
WINZ25 182
WING25 166
WINJ23 163
WING26 22
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINQ23 1.3K
WINM23 484
WINM25 257
WINQ25 -348
WINJ24 169
WINV24 -511
WINV25 -144
WINV23 -150
WINQ24 285
WINJ25 -79
WINZ24 -13
WING24 275
WINM24 78
WINZ23 146
WINZ25 -269
WING25 232
WINJ23 35
WING26 -345
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINQ23 15K
WINM23 5.5K
WINM25 2.9K
WINQ25 -4.0K
WINJ24 1.9K
WINV24 -5.8K
WINV25 -1.6K
WINV23 -1.7K
WINQ24 3.2K
WINJ25 -900
WINZ24 -150
WING24 3.1K
WINM24 885
WINZ23 1.7K
WINZ25 -3.1K
WING25 2.6K
WINJ23 395
WING26 -3.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +196.00 BRL
Худший трейд: -188 BRL
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +652.00 BRL
Макс. убыток в серии: -434.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ModalMais-DMA4 - Beta
0.00 × 1
XPMT5-PRD
3.86 × 4490
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, estão rodando duas configurações do Lavoazzie, sendo que uma opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.

A outra configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044



Нет отзывов
2025.08.13 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 20:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 19:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 18:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 15:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 18:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 15:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 17:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 21:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 20:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 16:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 15:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 21:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 16:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
