- 자본
- 축소
트레이드:
3 493
이익 거래:
1 710 (48.95%)
손실 거래:
1 783 (51.04%)
최고의 거래:
196.00 BRL
최악의 거래:
-188.00 BRL
총 수익:
79 069.00 BRL (395 345 pips)
총 손실:
-75 290.00 BRL (376 450 pips)
연속 최대 이익:
10 (376.00 BRL)
연속 최대 이익:
652.00 BRL (9)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
8.38%
최대 입금량:
12.67%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
39 분
회복 요인:
1.17
롱(주식매수):
1 766 (50.56%)
숏(주식차입매도):
1 727 (49.44%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
1.08 BRL
평균 이익:
46.24 BRL
평균 손실:
-42.23 BRL
연속 최대 손실:
10 (-434.00 BRL)
연속 최대 손실:
-551.00 BRL (5)
월별 성장률:
-8.83%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
373.00 BRL
최대한의:
3 221.00 BRL (28.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
46.63% (3 221.00 BRL)
자본금별:
3.67% (218.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINQ23
|276
|WINM23
|252
|WINM25
|221
|WINQ25
|212
|WINJ24
|208
|WINV24
|206
|WINV25
|205
|WINV23
|204
|WINQ24
|200
|WINJ25
|194
|WINZ24
|191
|WING24
|189
|WINM24
|189
|WINZ23
|188
|WINZ25
|182
|WING25
|166
|WINJ23
|163
|WING26
|47
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINQ23
|1.3K
|WINM23
|484
|WINM25
|257
|WINQ25
|-348
|WINJ24
|169
|WINV24
|-511
|WINV25
|-144
|WINV23
|-150
|WINQ24
|285
|WINJ25
|-79
|WINZ24
|-13
|WING24
|275
|WINM24
|78
|WINZ23
|146
|WINZ25
|-269
|WING25
|232
|WINJ23
|35
|WING26
|-108
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINQ23
|15K
|WINM23
|5.5K
|WINM25
|2.9K
|WINQ25
|-4.0K
|WINJ24
|1.9K
|WINV24
|-5.8K
|WINV25
|-1.6K
|WINV23
|-1.7K
|WINQ24
|3.2K
|WINJ25
|-900
|WINZ24
|-150
|WING24
|3.1K
|WINM24
|885
|WINZ23
|1.7K
|WINZ25
|-3.1K
|WING25
|2.6K
|WINJ23
|395
|WING26
|-1.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +196.00 BRL
최악의 거래: -188 BRL
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +376.00 BRL
연속 최대 손실: -434.00 BRL
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
Nessa conta, estão rodando duas configurações do Lavoazzie, sendo que uma opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.
A outra configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044
