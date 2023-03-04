시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Lavoazzie Robotrader
Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader

Renato Takahashi
0 리뷰
안정성
149
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 80%
XPMT5-PRD
1:1
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 493
이익 거래:
1 710 (48.95%)
손실 거래:
1 783 (51.04%)
최고의 거래:
196.00 BRL
최악의 거래:
-188.00 BRL
총 수익:
79 069.00 BRL (395 345 pips)
총 손실:
-75 290.00 BRL (376 450 pips)
연속 최대 이익:
10 (376.00 BRL)
연속 최대 이익:
652.00 BRL (9)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
8.38%
최대 입금량:
12.67%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
39 분
회복 요인:
1.17
롱(주식매수):
1 766 (50.56%)
숏(주식차입매도):
1 727 (49.44%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
1.08 BRL
평균 이익:
46.24 BRL
평균 손실:
-42.23 BRL
연속 최대 손실:
10 (-434.00 BRL)
연속 최대 손실:
-551.00 BRL (5)
월별 성장률:
-8.83%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
373.00 BRL
최대한의:
3 221.00 BRL (28.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
46.63% (3 221.00 BRL)
자본금별:
3.67% (218.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
WINQ23 276
WINM23 252
WINM25 221
WINQ25 212
WINJ24 208
WINV24 206
WINV25 205
WINV23 204
WINQ24 200
WINJ25 194
WINZ24 191
WING24 189
WINM24 189
WINZ23 188
WINZ25 182
WING25 166
WINJ23 163
WING26 47
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINQ23 1.3K
WINM23 484
WINM25 257
WINQ25 -348
WINJ24 169
WINV24 -511
WINV25 -144
WINV23 -150
WINQ24 285
WINJ25 -79
WINZ24 -13
WING24 275
WINM24 78
WINZ23 146
WINZ25 -269
WING25 232
WINJ23 35
WING26 -108
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINQ23 15K
WINM23 5.5K
WINM25 2.9K
WINQ25 -4.0K
WINJ24 1.9K
WINV24 -5.8K
WINV25 -1.6K
WINV23 -1.7K
WINQ24 3.2K
WINJ25 -900
WINZ24 -150
WING24 3.1K
WINM24 885
WINZ23 1.7K
WINZ25 -3.1K
WING25 2.6K
WINJ23 395
WING26 -1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +196.00 BRL
최악의 거래: -188 BRL
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +376.00 BRL
연속 최대 손실: -434.00 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XPMT5-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ModalMais-DMA4 - Beta
0.00 × 1
XPMT5-PRD
3.86 × 4490
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, estão rodando duas configurações do Lavoazzie, sendo que uma opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.

A outra configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044



리뷰 없음
2025.08.13 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 20:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 19:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 18:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 15:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 18:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 15:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 17:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 21:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 20:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 16:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 15:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 21:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 16:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Lavoazzie Robotrader
월별 30 USD
80%
0
0
USD
4.4K
BRL
149
100%
3 493
48%
8%
1.05
1.08
BRL
47%
1:1
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.