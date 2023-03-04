SeñalesSecciones
Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader

0 comentarios
Fiabilidad
147 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 55%
XPMT5-PRD
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 471
Transacciones Rentables:
1 692 (48.74%)
Transacciones Irrentables:
1 779 (51.25%)
Mejor transacción:
196.00 BRL
Peor transacción:
-188.00 BRL
Beneficio Bruto:
78 295.00 BRL (391 475 pips)
Pérdidas Brutas:
-75 130.00 BRL (375 650 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (652.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
652.00 BRL (9)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
8.38%
Carga máxima del depósito:
12.67%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
38 minutos
Factor de Recuperación:
1.00
Transacciones Largas:
1 757 (50.62%)
Transacciones Cortas:
1 714 (49.38%)
Factor de Beneficio:
1.04
Beneficio Esperado:
0.91 BRL
Beneficio medio:
46.27 BRL
Pérdidas medias:
-42.23 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-434.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-551.00 BRL (5)
Crecimiento al mes:
-24.72%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
373.00 BRL
Máxima:
3 166.00 BRL (27.94%)
Reducción relativa:
De balance:
45.83% (3 166.00 BRL)
De fondos:
3.67% (218.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINQ23 276
WINM23 252
WINM25 221
WINQ25 212
WINJ24 208
WINV24 206
WINV25 205
WINV23 204
WINQ24 200
WINJ25 194
WINZ24 191
WING24 189
WINM24 189
WINZ23 188
WINZ25 182
WING25 166
WINJ23 163
WING26 25
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINQ23 1.3K
WINM23 484
WINM25 257
WINQ25 -348
WINJ24 169
WINV24 -511
WINV25 -144
WINV23 -150
WINQ24 285
WINJ25 -79
WINZ24 -13
WING24 275
WINM24 78
WINZ23 146
WINZ25 -269
WING25 232
WINJ23 35
WING26 -379
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINQ23 15K
WINM23 5.5K
WINM25 2.9K
WINQ25 -4.0K
WINJ24 1.9K
WINV24 -5.8K
WINV25 -1.6K
WINV23 -1.7K
WINQ24 3.2K
WINJ25 -900
WINZ24 -150
WING24 3.1K
WINM24 885
WINZ23 1.7K
WINZ25 -3.1K
WING25 2.6K
WINJ23 395
WING26 -4.3K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +196.00 BRL
Peor transacción: -188 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +652.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -434.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ModalMais-DMA4 - Beta
0.00 × 1
XPMT5-PRD
3.86 × 4490
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, estão rodando duas configurações do Lavoazzie, sendo que uma opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.

A outra configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044



No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Lavoazzie Robotrader
30 USD al mes
55%
0
0
USD
3.7K
BRL
147
100%
3 471
48%
8%
1.04
0.91
BRL
46%
1:1
