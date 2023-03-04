SignalsSections
Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader

Renato Takahashi
0 reviews
Reliability
147 weeks
0 / 0 USD
growth since 2023 58%
XPMT5-PRD
1:1
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
3 468
Profit Trades:
1 691 (48.76%)
Loss Trades:
1 777 (51.24%)
Best trade:
196.00 BRL
Worst trade:
-188.00 BRL
Gross Profit:
78 251.00 BRL (391 255 pips)
Gross Loss:
-75 008.00 BRL (375 040 pips)
Maximum consecutive wins:
9 (652.00 BRL)
Maximal consecutive profit:
652.00 BRL (9)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
8.38%
Max deposit load:
12.67%
Latest trade:
8 hours ago
Trades per week:
22
Avg holding time:
38 minutes
Recovery Factor:
1.04
Long Trades:
1 755 (50.61%)
Short Trades:
1 713 (49.39%)
Profit Factor:
1.04
Expected Payoff:
0.94 BRL
Average Profit:
46.27 BRL
Average Loss:
-42.21 BRL
Maximum consecutive losses:
10 (-434.00 BRL)
Maximal consecutive loss:
-551.00 BRL (5)
Monthly growth:
-30.07%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
373.00 BRL
Maximal:
3 108.00 BRL (27.43%)
Relative drawdown:
By Balance:
44.99% (3 108.00 BRL)
By Equity:
3.67% (218.00 BRL)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
WINQ23 276
WINM23 252
WINM25 221
WINQ25 212
WINJ24 208
WINV24 206
WINV25 205
WINV23 204
WINQ24 200
WINJ25 194
WINZ24 191
WING24 189
WINM24 189
WINZ23 188
WINZ25 182
WING25 166
WINJ23 163
WING26 22
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
WINQ23 1.3K
WINM23 484
WINM25 257
WINQ25 -348
WINJ24 169
WINV24 -511
WINV25 -144
WINV23 -150
WINQ24 285
WINJ25 -79
WINZ24 -13
WING24 275
WINM24 78
WINZ23 146
WINZ25 -269
WING25 232
WINJ23 35
WING26 -345
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
WINQ23 15K
WINM23 5.5K
WINM25 2.9K
WINQ25 -4.0K
WINJ24 1.9K
WINV24 -5.8K
WINV25 -1.6K
WINV23 -1.7K
WINQ24 3.2K
WINJ25 -900
WINZ24 -150
WING24 3.1K
WINM24 885
WINZ23 1.7K
WINZ25 -3.1K
WING25 2.6K
WINJ23 395
WING26 -3.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +196.00 BRL
Worst trade: -188 BRL
Maximum consecutive wins: 9
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +652.00 BRL
Maximal consecutive loss: -434.00 BRL

ModalMais-DMA4 - Beta
0.00 × 1
XPMT5-PRD
3.86 × 4490
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, estão rodando duas configurações do Lavoazzie, sendo que uma opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.

A outra configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044



