Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader

Renato Takahashi
0条评论
可靠性
147
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 58%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 468
盈利交易:
1 691 (48.76%)
亏损交易:
1 777 (51.24%)
最好交易:
196.00 BRL
最差交易:
-188.00 BRL
毛利:
78 251.00 BRL (391 255 pips)
毛利亏损:
-75 008.00 BRL (375 040 pips)
最大连续赢利:
9 (652.00 BRL)
最大连续盈利:
652.00 BRL (9)
夏普比率:
0.03
交易活动:
8.38%
最大入金加载:
12.67%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
38 分钟
采收率:
1.04
长期交易:
1 755 (50.61%)
短期交易:
1 713 (49.39%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.94 BRL
平均利润:
46.27 BRL
平均损失:
-42.21 BRL
最大连续失误:
10 (-434.00 BRL)
最大连续亏损:
-551.00 BRL (5)
每月增长:
-25.84%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
373.00 BRL
最大值:
3 108.00 BRL (27.43%)
相对跌幅:
结余:
44.99% (3 108.00 BRL)
净值:
3.67% (218.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINQ23 276
WINM23 252
WINM25 221
WINQ25 212
WINJ24 208
WINV24 206
WINV25 205
WINV23 204
WINQ24 200
WINJ25 194
WINZ24 191
WING24 189
WINM24 189
WINZ23 188
WINZ25 182
WING25 166
WINJ23 163
WING26 22
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINQ23 1.3K
WINM23 484
WINM25 257
WINQ25 -348
WINJ24 169
WINV24 -511
WINV25 -144
WINV23 -150
WINQ24 285
WINJ25 -79
WINZ24 -13
WING24 275
WINM24 78
WINZ23 146
WINZ25 -269
WING25 232
WINJ23 35
WING26 -345
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINQ23 15K
WINM23 5.5K
WINM25 2.9K
WINQ25 -4.0K
WINJ24 1.9K
WINV24 -5.8K
WINV25 -1.6K
WINV23 -1.7K
WINQ24 3.2K
WINJ25 -900
WINZ24 -150
WING24 3.1K
WINM24 885
WINZ23 1.7K
WINZ25 -3.1K
WING25 2.6K
WINJ23 395
WING26 -3.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +196.00 BRL
最差交易: -188 BRL
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +652.00 BRL
最大连续亏损: -434.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ModalMais-DMA4 - Beta
0.00 × 1
XPMT5-PRD
3.86 × 4490
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, estão rodando duas configurações do Lavoazzie, sendo que uma opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.

A outra configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044



没有评论
