交易:
3 468
盈利交易:
1 691 (48.76%)
亏损交易:
1 777 (51.24%)
最好交易:
196.00 BRL
最差交易:
-188.00 BRL
毛利:
78 251.00 BRL (391 255 pips)
毛利亏损:
-75 008.00 BRL (375 040 pips)
最大连续赢利:
9 (652.00 BRL)
最大连续盈利:
652.00 BRL (9)
夏普比率:
0.03
交易活动:
8.38%
最大入金加载:
12.67%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
38 分钟
采收率:
1.04
长期交易:
1 755 (50.61%)
短期交易:
1 713 (49.39%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.94 BRL
平均利润:
46.27 BRL
平均损失:
-42.21 BRL
最大连续失误:
10 (-434.00 BRL)
最大连续亏损:
-551.00 BRL (5)
每月增长:
-25.84%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
373.00 BRL
最大值:
3 108.00 BRL (27.43%)
相对跌幅:
结余:
44.99% (3 108.00 BRL)
净值:
3.67% (218.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINQ23
|276
|WINM23
|252
|WINM25
|221
|WINQ25
|212
|WINJ24
|208
|WINV24
|206
|WINV25
|205
|WINV23
|204
|WINQ24
|200
|WINJ25
|194
|WINZ24
|191
|WING24
|189
|WINM24
|189
|WINZ23
|188
|WINZ25
|182
|WING25
|166
|WINJ23
|163
|WING26
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINQ23
|1.3K
|WINM23
|484
|WINM25
|257
|WINQ25
|-348
|WINJ24
|169
|WINV24
|-511
|WINV25
|-144
|WINV23
|-150
|WINQ24
|285
|WINJ25
|-79
|WINZ24
|-13
|WING24
|275
|WINM24
|78
|WINZ23
|146
|WINZ25
|-269
|WING25
|232
|WINJ23
|35
|WING26
|-345
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINQ23
|15K
|WINM23
|5.5K
|WINM25
|2.9K
|WINQ25
|-4.0K
|WINJ24
|1.9K
|WINV24
|-5.8K
|WINV25
|-1.6K
|WINV23
|-1.7K
|WINQ24
|3.2K
|WINJ25
|-900
|WINZ24
|-150
|WING24
|3.1K
|WINM24
|885
|WINZ23
|1.7K
|WINZ25
|-3.1K
|WING25
|2.6K
|WINJ23
|395
|WING26
|-3.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +196.00 BRL
最差交易: -188 BRL
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +652.00 BRL
最大连续亏损: -434.00 BRL
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
Nessa conta, estão rodando duas configurações do Lavoazzie, sendo que uma opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.
A outra configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044
