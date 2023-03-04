SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Lavoazzie Robotrader
Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader

Renato Takahashi
0 avis
Fiabilité
134 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 121%
XPMT5-PRD
1:1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 200
Bénéfice trades:
1 574 (49.18%)
Perte trades:
1 626 (50.81%)
Meilleure transaction:
191.00 BRL
Pire transaction:
-160.00 BRL
Bénéfice brut:
72 455.00 BRL (362 275 pips)
Perte brute:
-67 684.00 BRL (338 420 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (652.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
652.00 BRL (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
8.38%
Charge de dépôt maximale:
12.67%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
38 minutes
Facteur de récupération:
2.74
Longs trades:
1 615 (50.47%)
Courts trades:
1 585 (49.53%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
1.49 BRL
Bénéfice moyen:
46.03 BRL
Perte moyenne:
-41.63 BRL
Pertes consécutives maximales:
10 (-434.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-551.00 BRL (5)
Croissance mensuelle:
-2.00%
Prévision annuelle:
-24.23%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
373.00 BRL
Maximal:
1 739.00 BRL (15.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.17% (1 739.00 BRL)
Par fonds propres:
3.67% (218.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINQ23 276
WINM23 252
WINM25 221
WINQ25 212
WINJ24 208
WINV24 206
WINV23 204
WINQ24 200
WINJ25 194
WINZ24 191
WING24 189
WINM24 189
WINZ23 188
WING25 166
WINJ23 163
WINV25 141
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINQ23 1.3K
WINM23 484
WINM25 257
WINQ25 -348
WINJ24 169
WINV24 -511
WINV23 -150
WINQ24 285
WINJ25 -79
WINZ24 -13
WING24 275
WINM24 78
WINZ23 146
WING25 232
WINJ23 35
WINV25 -84
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINQ23 15K
WINM23 5.5K
WINM25 2.9K
WINQ25 -4.0K
WINJ24 1.9K
WINV24 -5.8K
WINV23 -1.7K
WINQ24 3.2K
WINJ25 -900
WINZ24 -150
WING24 3.1K
WINM24 885
WINZ23 1.7K
WING25 2.6K
WINJ23 395
WINV25 -955
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +191.00 BRL
Pire transaction: -160 BRL
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +652.00 BRL
Perte consécutive maximale: -434.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ModalMais-DMA4 - Beta
0.00 × 1
XPMT5-PRD
3.86 × 4490
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, estão rodando duas configurações do Lavoazzie, sendo que uma opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.

A outra configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044



Aucun avis
2025.08.13 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 20:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 19:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 18:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 15:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 18:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 15:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 17:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 21:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 20:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 16:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 15:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 21:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 16:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Lavoazzie Robotrader
30 USD par mois
121%
0
0
USD
5.3K
BRL
134
100%
3 200
49%
8%
1.07
1.49
BRL
25%
1:1
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.