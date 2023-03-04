- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|WINQ23
|276
|WINM23
|252
|WINM25
|221
|WINQ25
|212
|WINJ24
|208
|WINV24
|206
|WINV23
|204
|WINQ24
|200
|WINJ25
|194
|WINZ24
|191
|WING24
|189
|WINM24
|189
|WINZ23
|188
|WING25
|166
|WINJ23
|163
|WINV25
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|WINQ23
|1.3K
|WINM23
|484
|WINM25
|257
|WINQ25
|-348
|WINJ24
|169
|WINV24
|-511
|WINV23
|-150
|WINQ24
|285
|WINJ25
|-79
|WINZ24
|-13
|WING24
|275
|WINM24
|78
|WINZ23
|146
|WING25
|232
|WINJ23
|35
|WINV25
|-84
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|WINQ23
|15K
|WINM23
|5.5K
|WINM25
|2.9K
|WINQ25
|-4.0K
|WINJ24
|1.9K
|WINV24
|-5.8K
|WINV23
|-1.7K
|WINQ24
|3.2K
|WINJ25
|-900
|WINZ24
|-150
|WING24
|3.1K
|WINM24
|885
|WINZ23
|1.7K
|WING25
|2.6K
|WINJ23
|395
|WINV25
|-955
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ModalMais-DMA4 - Beta
|0.00 × 1
|
XPMT5-PRD
|3.86 × 4490
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
|
Rico-PRD
|5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
Nessa conta, estão rodando duas configurações do Lavoazzie, sendo que uma opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.
A outra configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.
Ativo (timeframe): WIN (M4).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044
USD
BRL
BRL