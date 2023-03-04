シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Lavoazzie Robotrader
Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader

Renato Takahashi
レビュー0件
信頼性
147週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 55%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 471
利益トレード:
1 692 (48.74%)
損失トレード:
1 779 (51.25%)
ベストトレード:
196.00 BRL
最悪のトレード:
-188.00 BRL
総利益:
78 295.00 BRL (391 475 pips)
総損失:
-75 130.00 BRL (375 650 pips)
最大連続の勝ち:
9 (652.00 BRL)
最大連続利益:
652.00 BRL (9)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
8.38%
最大入金額:
12.67%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
38 分
リカバリーファクター:
1.00
長いトレード:
1 757 (50.62%)
短いトレード:
1 714 (49.38%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
0.91 BRL
平均利益:
46.27 BRL
平均損失:
-42.23 BRL
最大連続の負け:
10 (-434.00 BRL)
最大連続損失:
-551.00 BRL (5)
月間成長:
-23.66%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
373.00 BRL
最大の:
3 166.00 BRL (27.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.83% (3 166.00 BRL)
エクイティによる:
3.67% (218.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINQ23 276
WINM23 252
WINM25 221
WINQ25 212
WINJ24 208
WINV24 206
WINV25 205
WINV23 204
WINQ24 200
WINJ25 194
WINZ24 191
WING24 189
WINM24 189
WINZ23 188
WINZ25 182
WING25 166
WINJ23 163
WING26 25
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINQ23 1.3K
WINM23 484
WINM25 257
WINQ25 -348
WINJ24 169
WINV24 -511
WINV25 -144
WINV23 -150
WINQ24 285
WINJ25 -79
WINZ24 -13
WING24 275
WINM24 78
WINZ23 146
WINZ25 -269
WING25 232
WINJ23 35
WING26 -379
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINQ23 15K
WINM23 5.5K
WINM25 2.9K
WINQ25 -4.0K
WINJ24 1.9K
WINV24 -5.8K
WINV25 -1.6K
WINV23 -1.7K
WINQ24 3.2K
WINJ25 -900
WINZ24 -150
WING24 3.1K
WINM24 885
WINZ23 1.7K
WINZ25 -3.1K
WING25 2.6K
WINJ23 395
WING26 -4.3K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +196.00 BRL
最悪のトレード: -188 BRL
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +652.00 BRL
最大連続損失: -434.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ModalMais-DMA4 - Beta
0.00 × 1
XPMT5-PRD
3.86 × 4490
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, estão rodando duas configurações do Lavoazzie, sendo que uma opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.

A outra configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044



レビューなし
2025.08.13 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 20:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 19:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 18:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 15:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 18:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 15:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 17:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 21:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 20:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 16:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 15:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 21:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 16:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
