Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader

Renato Takahashi
0 inceleme
Güvenilirlik
134 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 117%
XPMT5-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 204
Kârla kapanan işlemler:
1 575 (49.15%)
Zararla kapanan işlemler:
1 629 (50.84%)
En iyi işlem:
191.00 BRL
En kötü işlem:
-160.00 BRL
Brüt kâr:
72 461.00 BRL (362 305 pips)
Brüt zarar:
-67 786.00 BRL (338 930 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (652.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
652.00 BRL (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
8.38%
Maks. mevduat yükü:
12.67%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
2.69
Alış işlemleri:
1 616 (50.44%)
Satış işlemleri:
1 588 (49.56%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
1.46 BRL
Ortalama kâr:
46.01 BRL
Ortalama zarar:
-41.61 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-434.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-551.00 BRL (5)
Aylık büyüme:
-4.87%
Yıllık tahmin:
-59.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
373.00 BRL
Maksimum:
1 739.00 BRL (15.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.17% (1 739.00 BRL)
Varlığa göre:
3.67% (218.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINQ23 276
WINM23 252
WINM25 221
WINQ25 212
WINJ24 208
WINV24 206
WINV23 204
WINQ24 200
WINJ25 194
WINZ24 191
WING24 189
WINM24 189
WINZ23 188
WING25 166
WINJ23 163
WINV25 145
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINQ23 1.3K
WINM23 484
WINM25 257
WINQ25 -348
WINJ24 169
WINV24 -511
WINV23 -150
WINQ24 285
WINJ25 -79
WINZ24 -13
WING24 275
WINM24 78
WINZ23 146
WING25 232
WINJ23 35
WINV25 -127
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINQ23 15K
WINM23 5.5K
WINM25 2.9K
WINQ25 -4.0K
WINJ24 1.9K
WINV24 -5.8K
WINV23 -1.7K
WINQ24 3.2K
WINJ25 -900
WINZ24 -150
WING24 3.1K
WINM24 885
WINZ23 1.7K
WING25 2.6K
WINJ23 395
WINV25 -1.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +191.00 BRL
En kötü işlem: -160 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +652.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -434.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ModalMais-DMA4 - Beta
0.00 × 1
XPMT5-PRD
3.86 × 4490
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, estão rodando duas configurações do Lavoazzie, sendo que uma opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.

A outra configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044



2025.08.13 13:26
