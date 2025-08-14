- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 013
Profit Trade:
557 (54.98%)
Loss Trade:
456 (45.01%)
Best Trade:
145.62 USD
Worst Trade:
-97.87 USD
Profitto lordo:
9 247.22 USD (11 782 669 pips)
Perdita lorda:
-6 348.95 USD (10 131 211 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (215.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
282.42 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
77.92%
Massimo carico di deposito:
3.99%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
7.14
Long Trade:
508 (50.15%)
Short Trade:
505 (49.85%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
2.86 USD
Profitto medio:
16.60 USD
Perdita media:
-13.92 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-150.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-307.01 USD (4)
Crescita mensile:
18.32%
Previsione annuale:
222.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
168.90 USD
Massimale:
405.64 USD (16.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.37% (235.91 USD)
Per equità:
1.50% (40.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|392
|BTCUSD
|239
|XAGBTC
|221
|XAUBTC
|161
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WTIBTC
|142
|BTCUSD
|333
|XAGBTC
|1K
|XAUBTC
|1.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WTIBTC
|14K
|BTCUSD
|1.6M
|XAGBTC
|9.3K
|XAUBTC
|13K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +145.62 USD
Worst Trade: -98 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +215.35 USD
Massima perdita consecutiva: -150.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
NCESC-Live
|5.18 × 321
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
462%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
17
0%
1 013
54%
78%
1.45
2.86
USD
USD
35%
1:100