SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / THPX15
Ai Jing Gao

THPX15

Ai Jing Gao
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 462%
NCESC-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 013
Profit Trade:
557 (54.98%)
Loss Trade:
456 (45.01%)
Best Trade:
145.62 USD
Worst Trade:
-97.87 USD
Profitto lordo:
9 247.22 USD (11 782 669 pips)
Perdita lorda:
-6 348.95 USD (10 131 211 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (215.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
282.42 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
77.92%
Massimo carico di deposito:
3.99%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
7.14
Long Trade:
508 (50.15%)
Short Trade:
505 (49.85%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
2.86 USD
Profitto medio:
16.60 USD
Perdita media:
-13.92 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-150.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-307.01 USD (4)
Crescita mensile:
18.32%
Previsione annuale:
222.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
168.90 USD
Massimale:
405.64 USD (16.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.37% (235.91 USD)
Per equità:
1.50% (40.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WTIBTC 392
BTCUSD 239
XAGBTC 221
XAUBTC 161
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WTIBTC 142
BTCUSD 333
XAGBTC 1K
XAUBTC 1.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WTIBTC 14K
BTCUSD 1.6M
XAGBTC 9.3K
XAUBTC 13K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +145.62 USD
Worst Trade: -98 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +215.35 USD
Massima perdita consecutiva: -150.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

NCESC-Live
5.18 × 321
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.17 02:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 10:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 07:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 07:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 22:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 18:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 14:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
THPX15
50USD al mese
462%
0
0
USD
3.5K
USD
17
0%
1 013
54%
78%
1.45
2.86
USD
35%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.