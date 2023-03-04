SignaleKategorien
Renato Takahashi

Lavoazzie Robotrader

Renato Takahashi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
147 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 55%
XPMT5-PRD
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 471
Gewinntrades:
1 692 (48.74%)
Verlusttrades:
1 779 (51.25%)
Bester Trade:
196.00 BRL
Schlechtester Trade:
-188.00 BRL
Bruttoprofit:
78 295.00 BRL (391 475 pips)
Bruttoverlust:
-75 130.00 BRL (375 650 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (652.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
652.00 BRL (9)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
8.38%
Max deposit load:
12.67%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
38 Minuten
Erholungsfaktor:
1.00
Long-Positionen:
1 757 (50.62%)
Short-Positionen:
1 714 (49.38%)
Profit-Faktor:
1.04
Mathematische Gewinnerwartung:
0.91 BRL
Durchschnittlicher Profit:
46.27 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-42.23 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-434.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-551.00 BRL (5)
Wachstum pro Monat :
-24.63%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
373.00 BRL
Maximaler:
3 166.00 BRL (27.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
45.83% (3 166.00 BRL)
Kapital:
3.67% (218.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINQ23 276
WINM23 252
WINM25 221
WINQ25 212
WINJ24 208
WINV24 206
WINV25 205
WINV23 204
WINQ24 200
WINJ25 194
WINZ24 191
WING24 189
WINM24 189
WINZ23 188
WINZ25 182
WING25 166
WINJ23 163
WING26 25
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINQ23 1.3K
WINM23 484
WINM25 257
WINQ25 -348
WINJ24 169
WINV24 -511
WINV25 -144
WINV23 -150
WINQ24 285
WINJ25 -79
WINZ24 -13
WING24 275
WINM24 78
WINZ23 146
WINZ25 -269
WING25 232
WINJ23 35
WING26 -379
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINQ23 15K
WINM23 5.5K
WINM25 2.9K
WINQ25 -4.0K
WINJ24 1.9K
WINV24 -5.8K
WINV25 -1.6K
WINV23 -1.7K
WINQ24 3.2K
WINJ25 -900
WINZ24 -150
WING24 3.1K
WINM24 885
WINZ23 1.7K
WINZ25 -3.1K
WING25 2.6K
WINJ23 395
WING26 -4.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +196.00 BRL
Schlechtester Trade: -188 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +652.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -434.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ModalMais-DMA4 - Beta
0.00 × 1
XPMT5-PRD
3.86 × 4490
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô LAVOAZZIE Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, estão rodando duas configurações do Lavoazzie, sendo que uma opera na reversão, com início às 9:28 e término de trades às 11:28, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.

A outra configuração roda das 11:28 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:28 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044



Keine Bewertungen
