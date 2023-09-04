SegnaliSezioni
Renato Takahashi

Robotizz Xperience AMS

Renato Takahashi
0 recensioni
Affidabilità
108 settimane
0 / 0 USD
Copia per 150 USD al mese
crescita dal 2023 99%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 940
Profit Trade:
1 954 (49.59%)
Loss Trade:
1 986 (50.41%)
Best Trade:
378.00 BRL
Worst Trade:
-370.00 BRL
Profitto lordo:
132 713.00 BRL (437 450 pips)
Perdita lorda:
-127 784.00 BRL (422 765 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (434.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
1 104.00 BRL (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
9.49%
Massimo carico di deposito:
24.77%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
1.11
Long Trade:
2 011 (51.04%)
Short Trade:
1 929 (48.96%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
1.25 BRL
Profitto medio:
67.92 BRL
Perdita media:
-64.34 BRL
Massime perdite consecutive:
12 (-940.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-1 411.00 BRL (10)
Crescita mensile:
-9.63%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
131.00 BRL
Massimale:
4 446.00 BRL (46.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.51% (4 446.00 BRL)
Per equità:
6.02% (578.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINZ23 357
WINJ25 343
WINJ24 324
WINV24 321
WINQ24 320
WINM25 315
WINZ24 312
WING24 308
WINM24 290
WINQ25 289
WINV23 282
WING25 270
WINV25 209
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINZ23 59
WINJ25 -586
WINJ24 453
WINV24 -1.6K
WINQ24 508
WINM25 1.2K
WINZ24 414
WING24 -1
WINM24 387
WINQ25 -505
WINV23 403
WING25 1.5K
WINV25 -51
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINZ23 670
WINJ25 -6.4K
WINJ24 5.1K
WINV24 -11K
WINQ24 5.7K
WINM25 7.6K
WINZ24 -215
WING24 -10
WINM24 4.4K
WINQ25 -2.6K
WINV23 4.6K
WING25 9.1K
WINV25 -2.6K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +378.00 BRL
Worst Trade: -370 BRL
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +434.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -940.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XPMT5-PRD
3.86 × 4490
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Sinal Robotizz Xperience, com robôs Maxximus Autotrader e Lavoazzie Robotrader.


Robô Maxximus Autotrader para miniíndice WIN, no timeframe M4.

Ativo (timeframe): WIN (M4).


Robô Lavoazzie Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, estão rodando duas configurações do Lavoazzie, sendo que uma opera na reversão, com início às 9:30 e término de trades às 11:30, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários. A outra configuração roda das 11:30 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:30 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


