SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ROBO 22
Dmitrii Urakov

ROBO 22

Dmitrii Urakov
0 recensioni
Affidabilità
141 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 159%
RoboMarkets-Prime
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
424
Profit Trade:
338 (79.71%)
Loss Trade:
86 (20.28%)
Best Trade:
60.86 USD
Worst Trade:
-39.36 USD
Profitto lordo:
659.92 USD (71 592 pips)
Perdita lorda:
-246.11 USD (22 229 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (58.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
136.47 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
50.24%
Massimo carico di deposito:
48.32%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
7.49
Long Trade:
195 (45.99%)
Short Trade:
229 (54.01%)
Fattore di profitto:
2.68
Profitto previsto:
0.98 USD
Profitto medio:
1.95 USD
Perdita media:
-2.86 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-51.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.09 USD (2)
Crescita mensile:
2.80%
Previsione annuale:
33.99%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.40 USD
Massimale:
55.27 USD (39.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.23% (55.27 USD)
Per equità:
72.71% (99.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 241
EURGBP 87
AUDNZD 44
NZDCAD 11
EURNZD 11
USDCHF 6
USDCAD 5
AUDUSD 5
EURCAD 4
GBPNZD 3
EURAUD 2
EURCHF 2
EURUSD 1
GBPCAD 1
NZDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 107
EURGBP 55
AUDNZD 25
NZDCAD 34
EURNZD 73
USDCHF -15
USDCAD 33
AUDUSD 14
EURCAD 45
GBPNZD 14
EURAUD 7
EURCHF 4
EURUSD 4
GBPCAD 0
NZDCHF 12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 15K
EURGBP 5.3K
AUDNZD 4K
NZDCAD 3.1K
EURNZD 6.5K
USDCHF 2.7K
USDCAD 4.6K
AUDUSD 1.4K
EURCAD 2.1K
GBPNZD 2.8K
EURAUD 1.2K
EURCHF 330
EURUSD 370
GBPCAD 58
NZDCHF 248
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +60.86 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +58.31 USD
Massima perdita consecutiva: -51.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
FXCL-Main2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.25 × 8
RoboForex-ECN-3
0.46 × 169
FusionMarkets-Live 2
1.16 × 128
ICMarketsSC-Live04
2.65 × 55
ACYFX-Live03
10.50 × 2
FINAM-Real4
11.43 × 7
VantageInternational-Live 11
11.86 × 258
VantageInternational-Live 3
12.31 × 249
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.10 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 07:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 10:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.20 05:53
80% of growth achieved within 47 days. This comprises 4.96% of days out of 948 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 04:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 13:27
80% of growth achieved within 45 days. This comprises 4.89% of days out of 920 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 17:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 17:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 07:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.03 17:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 16:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.28 08:29
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.03.17 05:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.16 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.04 02:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.19 02:53
80% of growth achieved within 36 days. This comprises 4.7% of days out of 766 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.14 09:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.13 18:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.10 13:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ROBO 22
30USD al mese
159%
0
0
USD
4.5K
USD
141
86%
424
79%
50%
2.68
0.98
USD
73%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.