- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
424
Profit Trade:
338 (79.71%)
Loss Trade:
86 (20.28%)
Best Trade:
60.86 USD
Worst Trade:
-39.36 USD
Profitto lordo:
659.92 USD (71 592 pips)
Perdita lorda:
-246.11 USD (22 229 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (58.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
136.47 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
50.24%
Massimo carico di deposito:
48.32%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
7.49
Long Trade:
195 (45.99%)
Short Trade:
229 (54.01%)
Fattore di profitto:
2.68
Profitto previsto:
0.98 USD
Profitto medio:
1.95 USD
Perdita media:
-2.86 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-51.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.09 USD (2)
Crescita mensile:
2.80%
Previsione annuale:
33.99%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.40 USD
Massimale:
55.27 USD (39.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.23% (55.27 USD)
Per equità:
72.71% (99.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|241
|EURGBP
|87
|AUDNZD
|44
|NZDCAD
|11
|EURNZD
|11
|USDCHF
|6
|USDCAD
|5
|AUDUSD
|5
|EURCAD
|4
|GBPNZD
|3
|EURAUD
|2
|EURCHF
|2
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|1
|NZDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|107
|EURGBP
|55
|AUDNZD
|25
|NZDCAD
|34
|EURNZD
|73
|USDCHF
|-15
|USDCAD
|33
|AUDUSD
|14
|EURCAD
|45
|GBPNZD
|14
|EURAUD
|7
|EURCHF
|4
|EURUSD
|4
|GBPCAD
|0
|NZDCHF
|12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|15K
|EURGBP
|5.3K
|AUDNZD
|4K
|NZDCAD
|3.1K
|EURNZD
|6.5K
|USDCHF
|2.7K
|USDCAD
|4.6K
|AUDUSD
|1.4K
|EURCAD
|2.1K
|GBPNZD
|2.8K
|EURAUD
|1.2K
|EURCHF
|330
|EURUSD
|370
|GBPCAD
|58
|NZDCHF
|248
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +60.86 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +58.31 USD
Massima perdita consecutiva: -51.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.25 × 8
|
RoboForex-ECN-3
|0.46 × 169
|
FusionMarkets-Live 2
|1.16 × 128
|
ICMarketsSC-Live04
|2.65 × 55
|
ACYFX-Live03
|10.50 × 2
|
FINAM-Real4
|11.43 × 7
|
VantageInternational-Live 11
|11.86 × 258
|
VantageInternational-Live 3
|12.31 × 249
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
159%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
141
86%
424
79%
50%
2.68
0.98
USD
USD
73%
1:300