- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
368
Profit Trade:
281 (76.35%)
Loss Trade:
87 (23.64%)
Best Trade:
69.34 USD
Worst Trade:
-47.33 USD
Profitto lordo:
864.13 USD (82 075 pips)
Perdita lorda:
-614.89 USD (49 383 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (117.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
117.90 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
77.88%
Massimo carico di deposito:
8.89%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
1.57
Long Trade:
95 (25.82%)
Short Trade:
273 (74.18%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
3.08 USD
Perdita media:
-7.07 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-95.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.58 USD (4)
Crescita mensile:
5.16%
Previsione annuale:
62.56%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
50.49 USD
Massimale:
158.47 USD (4.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.56% (158.47 USD)
Per equità:
36.25% (783.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|79
|NZDUSD
|60
|AUDCAD
|59
|GBPUSD
|58
|EURNZD
|36
|GBPNZD
|30
|AUDUSD
|23
|EURCAD
|12
|NZDCHF
|7
|GBPCAD
|3
|EURGBP
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|67
|NZDUSD
|39
|AUDCAD
|39
|GBPUSD
|35
|EURNZD
|21
|GBPNZD
|13
|AUDUSD
|17
|EURCAD
|7
|NZDCHF
|3
|GBPCAD
|5
|EURGBP
|5
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|9.7K
|NZDUSD
|3.9K
|AUDCAD
|8.8K
|GBPUSD
|1.2K
|EURNZD
|3.5K
|GBPNZD
|2.4K
|AUDUSD
|1.6K
|EURCAD
|1K
|NZDCHF
|174
|GBPCAD
|593
|EURGBP
|487
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +69.34 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +117.90 USD
Massima perdita consecutiva: -95.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live14
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.33 × 15
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 6
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 977
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 12
|
RoboForex-ECN-3
|0.50 × 312
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 34
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
RoboForex-Prime
|0.87 × 4336
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.97 × 73
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.17 × 70
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
|
FXChoice-Pro Live
|1.34 × 68
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
42 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
17%
0
0
USD
USD
541
USD
USD
46
94%
368
76%
78%
1.40
0.68
USD
USD
36%
1:300