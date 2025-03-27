SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ROBO 71
Dmitrii Urakov

ROBO 71

Dmitrii Urakov
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2024 17%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
368
Profit Trade:
281 (76.35%)
Loss Trade:
87 (23.64%)
Best Trade:
69.34 USD
Worst Trade:
-47.33 USD
Profitto lordo:
864.13 USD (82 075 pips)
Perdita lorda:
-614.89 USD (49 383 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (117.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
117.90 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
77.88%
Massimo carico di deposito:
8.89%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
1.57
Long Trade:
95 (25.82%)
Short Trade:
273 (74.18%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
3.08 USD
Perdita media:
-7.07 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-95.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.58 USD (4)
Crescita mensile:
5.16%
Previsione annuale:
62.56%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
50.49 USD
Massimale:
158.47 USD (4.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.56% (158.47 USD)
Per equità:
36.25% (783.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 79
NZDUSD 60
AUDCAD 59
GBPUSD 58
EURNZD 36
GBPNZD 30
AUDUSD 23
EURCAD 12
NZDCHF 7
GBPCAD 3
EURGBP 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 67
NZDUSD 39
AUDCAD 39
GBPUSD 35
EURNZD 21
GBPNZD 13
AUDUSD 17
EURCAD 7
NZDCHF 3
GBPCAD 5
EURGBP 5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 9.7K
NZDUSD 3.9K
AUDCAD 8.8K
GBPUSD 1.2K
EURNZD 3.5K
GBPNZD 2.4K
AUDUSD 1.6K
EURCAD 1K
NZDCHF 174
GBPCAD 593
EURGBP 487
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +69.34 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +117.90 USD
Massima perdita consecutiva: -95.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live10
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live14
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live04
0.33 × 15
ICMarkets-Live05
0.33 × 6
Tickmill-Live04
0.49 × 977
ICMarkets-Live16
0.50 × 12
RoboForex-ECN-3
0.50 × 312
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 34
Tickmill-Live08
0.63 × 38
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboForex-Prime
0.87 × 4336
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.97 × 73
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.17 × 70
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
FXChoice-Pro Live
1.34 × 68
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
Non ci sono recensioni
2025.06.24 01:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 17:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ROBO 71
35USD al mese
17%
0
0
USD
541
USD
46
94%
368
76%
78%
1.40
0.68
USD
36%
1:300
Copia

