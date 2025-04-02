SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FxPro 40
Dmitrii Urakov

FxPro 40

Dmitrii Urakov
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 21%
FxPro.com-Real08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
256
Profit Trade:
179 (69.92%)
Loss Trade:
77 (30.08%)
Best Trade:
17.45 USD
Worst Trade:
-19.80 USD
Profitto lordo:
425.34 USD (47 882 pips)
Perdita lorda:
-216.30 USD (21 102 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (48.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.01 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
62.81%
Massimo carico di deposito:
4.77%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.67
Long Trade:
78 (30.47%)
Short Trade:
178 (69.53%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
2.38 USD
Perdita media:
-2.81 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-9.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.85 USD (2)
Crescita mensile:
4.25%
Previsione annuale:
51.60%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.47 USD
Massimale:
36.85 USD (3.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.21% (33.55 USD)
Per equità:
20.33% (240.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 106
EURNZD 77
AUDNZD 39
EURGBP 18
NZDCAD 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 71
EURNZD 72
AUDNZD 14
EURGBP 39
NZDCAD 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 10K
EURNZD 9.8K
AUDNZD 2.8K
EURGBP 2.4K
NZDCAD 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.45 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +48.01 USD
Massima perdita consecutiva: -9.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro.com-Real08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FxPro.com-Real08
0.57 × 7
Exness-Real29
3.00 × 2
FxPro.com-Real01
9.65 × 20
FBS-Real-12
10.24 × 38
ATFXGM9-Live
12.57 × 30
Non ci sono recensioni
2025.05.28 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 06:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 15:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.02 08:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copia

