- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
256
Profit Trade:
179 (69.92%)
Loss Trade:
77 (30.08%)
Best Trade:
17.45 USD
Worst Trade:
-19.80 USD
Profitto lordo:
425.34 USD (47 882 pips)
Perdita lorda:
-216.30 USD (21 102 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (48.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.01 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
62.81%
Massimo carico di deposito:
4.77%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.67
Long Trade:
78 (30.47%)
Short Trade:
178 (69.53%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
2.38 USD
Perdita media:
-2.81 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-9.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.85 USD (2)
Crescita mensile:
4.25%
Previsione annuale:
51.60%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.47 USD
Massimale:
36.85 USD (3.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.21% (33.55 USD)
Per equità:
20.33% (240.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|106
|EURNZD
|77
|AUDNZD
|39
|EURGBP
|18
|NZDCAD
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|71
|EURNZD
|72
|AUDNZD
|14
|EURGBP
|39
|NZDCAD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|10K
|EURNZD
|9.8K
|AUDNZD
|2.8K
|EURGBP
|2.4K
|NZDCAD
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.45 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +48.01 USD
Massima perdita consecutiva: -9.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro.com-Real08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FxPro.com-Real08
|0.57 × 7
|
Exness-Real29
|3.00 × 2
|
FxPro.com-Real01
|9.65 × 20
|
FBS-Real-12
|10.24 × 38
|
ATFXGM9-Live
|12.57 × 30
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
21%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
29
99%
256
69%
63%
1.96
0.82
USD
USD
20%
1:500