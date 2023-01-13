SegnaliSezioni
Dmitrii Urakov

ALFA RLT

Dmitrii Urakov
0 recensioni
Affidabilità
208 settimane
1 / 99K USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2021 235%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 659
Profit Trade:
2 830 (77.34%)
Loss Trade:
829 (22.66%)
Best Trade:
243.11 USD
Worst Trade:
-174.78 USD
Profitto lordo:
18 399.35 USD (401 944 pips)
Perdita lorda:
-9 575.81 USD (257 563 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (15.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
644.59 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
92.72%
Massimo carico di deposito:
77.59%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.85
Long Trade:
1 792 (48.98%)
Short Trade:
1 867 (51.02%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
2.41 USD
Profitto medio:
6.50 USD
Perdita media:
-11.55 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-511.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-794.44 USD (8)
Crescita mensile:
3.39%
Previsione annuale:
42.34%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.86 USD
Massimale:
1 508.50 USD (28.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.03% (1 435.63 USD)
Per equità:
44.18% (4 048.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADrfd 2329
EURUSDrfd 500
EURGBPrfd 345
USDCADrfd 157
GBPUSDrfd 112
AUDUSDrfd 58
EURNZDrfd 29
EURCHFrfd 29
EURCADrfd 27
USDCHFrfd 17
GBPAUDrfd 14
NZDUSDrfd 13
GBPCADrfd 10
AUDNZDrfd 10
EURAUDrfd 4
AUDCHFrfd 1
USDSGDrfd 1
GBPCHFrfd 1
EURJPYrfd 1
GBPNZDrfd 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADrfd 3K
EURUSDrfd 631
EURGBPrfd 1K
USDCADrfd 661
GBPUSDrfd 219
AUDUSDrfd 488
EURNZDrfd 781
EURCHFrfd 403
EURCADrfd 318
USDCHFrfd 274
GBPAUDrfd 469
NZDUSDrfd 288
GBPCADrfd 52
AUDNZDrfd 63
EURAUDrfd 29
AUDCHFrfd 26
USDSGDrfd 1
GBPCHFrfd 22
EURJPYrfd 16
GBPNZDrfd 50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADrfd 39K
EURUSDrfd 16K
EURGBPrfd 6.1K
USDCADrfd 8.5K
GBPUSDrfd 4K
AUDUSDrfd 7.3K
EURNZDrfd 18K
EURCHFrfd 6.9K
EURCADrfd 5.9K
USDCHFrfd 7.9K
GBPAUDrfd 13K
NZDUSDrfd 4.5K
GBPCADrfd 1.5K
AUDNZDrfd 1.9K
EURAUDrfd 771
AUDCHFrfd 334
USDSGDrfd 21
GBPCHFrfd 486
EURJPYrfd 400
GBPNZDrfd 2.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +243.11 USD
Worst Trade: -175 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +15.16 USD
Massima perdita consecutiva: -511.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

In the latest version of the advisor, the entry and exit algorithm was improved in order to minimize drawdown, increase profitability and increase profit per transaction, to minimize slippage when copying
Non ci sono recensioni
