Trade:
399
Profit Trade:
306 (76.69%)
Loss Trade:
93 (23.31%)
Best Trade:
57.29 USD
Worst Trade:
-92.74 USD
Profitto lordo:
1 462.28 USD (96 339 pips)
Perdita lorda:
-752.60 USD (37 801 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (61.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
115.75 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
81.81%
Massimo carico di deposito:
19.27%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
6.41
Long Trade:
119 (29.82%)
Short Trade:
280 (70.18%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
1.78 USD
Profitto medio:
4.78 USD
Perdita media:
-8.09 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-88.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-110.80 USD (2)
Crescita mensile:
3.20%
Previsione annuale:
40.36%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.03 USD
Massimale:
110.80 USD (2.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.37% (88.88 USD)
Per equità:
60.08% (448.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|157
|EURUSD
|66
|AUDUSD
|41
|NZDUSD
|41
|GBPUSD
|35
|EURCHF
|22
|AUDNZD
|13
|USDCHF
|7
|USDCAD
|7
|EURGBP
|6
|NZDCAD
|2
|EURCAD
|1
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|231
|EURUSD
|81
|AUDUSD
|82
|NZDUSD
|117
|GBPUSD
|30
|EURCHF
|96
|AUDNZD
|7
|USDCHF
|27
|USDCAD
|4
|EURGBP
|19
|NZDCAD
|6
|EURCAD
|4
|GBPAUD
|6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|21K
|EURUSD
|9.3K
|AUDUSD
|4.2K
|NZDUSD
|6.1K
|GBPUSD
|2.6K
|EURCHF
|4.3K
|AUDNZD
|935
|USDCHF
|5.7K
|USDCAD
|2.3K
|EURGBP
|824
|NZDCAD
|775
|EURCAD
|514
|GBPAUD
|933
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +57.29 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +61.71 USD
Massima perdita consecutiva: -88.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.13 × 8
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.36 × 11
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 977
|
RoboForex-ECN-3
|0.61 × 410
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live25
|0.64 × 87
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
RoboForex-Prime
|0.85 × 5083
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.92 × 90
|
Alpari-Pro.ECN
|1.00 × 84
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.14 × 94
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
Non ci sono recensioni
