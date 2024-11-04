SegnaliSezioni
Dmitrii Urakov

ROBO 20

Dmitrii Urakov
0 recensioni
Affidabilità
47 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2024 33%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
399
Profit Trade:
306 (76.69%)
Loss Trade:
93 (23.31%)
Best Trade:
57.29 USD
Worst Trade:
-92.74 USD
Profitto lordo:
1 462.28 USD (96 339 pips)
Perdita lorda:
-752.60 USD (37 801 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (61.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
115.75 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
81.81%
Massimo carico di deposito:
19.27%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
6.41
Long Trade:
119 (29.82%)
Short Trade:
280 (70.18%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
1.78 USD
Profitto medio:
4.78 USD
Perdita media:
-8.09 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-88.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-110.80 USD (2)
Crescita mensile:
3.20%
Previsione annuale:
40.36%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.03 USD
Massimale:
110.80 USD (2.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.37% (88.88 USD)
Per equità:
60.08% (448.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 157
EURUSD 66
AUDUSD 41
NZDUSD 41
GBPUSD 35
EURCHF 22
AUDNZD 13
USDCHF 7
USDCAD 7
EURGBP 6
NZDCAD 2
EURCAD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 231
EURUSD 81
AUDUSD 82
NZDUSD 117
GBPUSD 30
EURCHF 96
AUDNZD 7
USDCHF 27
USDCAD 4
EURGBP 19
NZDCAD 6
EURCAD 4
GBPAUD 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 21K
EURUSD 9.3K
AUDUSD 4.2K
NZDUSD 6.1K
GBPUSD 2.6K
EURCHF 4.3K
AUDNZD 935
USDCHF 5.7K
USDCAD 2.3K
EURGBP 824
NZDCAD 775
EURCAD 514
GBPAUD 933
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +57.29 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +61.71 USD
Massima perdita consecutiva: -88.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.13 × 8
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
TradeMaxGlobal-Demo
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live05
0.33 × 6
ICMarkets-Live16
0.36 × 11
Tickmill-Live04
0.49 × 977
RoboForex-ECN-3
0.61 × 410
Tickmill-Live08
0.63 × 38
ICMarketsSC-Live25
0.64 × 87
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboForex-Prime
0.85 × 5083
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 90
Alpari-Pro.ECN
1.00 × 84
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.14 × 94
Exness-Real28
1.14 × 14
46 più
2025.09.18 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 23:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 19:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 13:02
Share of trading days is too low
2025.02.13 03:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 18:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 17:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 12:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 11:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 09:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 17:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.07 17:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.07 16:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 16:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 00:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.31 21:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ROBO 20
35USD al mese
33%
0
0
USD
519
USD
47
94%
399
76%
82%
1.94
1.78
USD
60%
1:300
Copia

