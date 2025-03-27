SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ROBO 74
Dmitrii Urakov

ROBO 74

Dmitrii Urakov
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 23%
RoboForex-Prime
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
313
Profit Trade:
219 (69.96%)
Loss Trade:
94 (30.03%)
Best Trade:
19.30 USD
Worst Trade:
-19.56 USD
Profitto lordo:
505.38 USD (70 747 pips)
Perdita lorda:
-274.48 USD (35 793 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (21.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.39 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
69.12%
Massimo carico di deposito:
23.10%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.98
Long Trade:
90 (28.75%)
Short Trade:
223 (71.25%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
0.74 USD
Profitto medio:
2.31 USD
Perdita media:
-2.92 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-39.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.96 USD (4)
Crescita mensile:
2.42%
Previsione annuale:
31.03%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
58.02 USD (5.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.32% (58.02 USD)
Per equità:
61.39% (632.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 138
EURNZD 94
AUDNZD 43
EURGBP 22
NZDCAD 12
AUDUSD 2
GBPAUD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 104
EURNZD 61
AUDNZD 13
EURGBP 40
NZDCAD 5
AUDUSD 3
GBPAUD 2
EURUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 17K
EURNZD 10K
AUDNZD 2.8K
EURGBP 3.1K
NZDCAD 678
AUDUSD 260
GBPAUD 476
EURUSD 258
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.30 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +21.82 USD
Massima perdita consecutiva: -39.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Demo
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live25
0.27 × 22
Tickmill-Live04
0.48 × 756
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
ICMarkets-Live04
0.50 × 8
ICMarkets-Live16
0.50 × 6
GerchikCo-Live
0.50 × 6
TitanFX-01
0.51 × 82
RoboForex-ECN-3
0.72 × 225
RoboForex-Prime
0.73 × 2796
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AMarkets-Real
1.00 × 49
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 370
Alpari-Pro.ECN
1.32 × 47
37 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.06.12 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 12:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 11:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 06:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ROBO 74
35USD al mese
23%
0
0
USD
1.2K
USD
32
98%
313
69%
69%
1.84
0.74
USD
61%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.