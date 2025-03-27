- Crescita
Trade:
313
Profit Trade:
219 (69.96%)
Loss Trade:
94 (30.03%)
Best Trade:
19.30 USD
Worst Trade:
-19.56 USD
Profitto lordo:
505.38 USD (70 747 pips)
Perdita lorda:
-274.48 USD (35 793 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (21.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.39 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
69.12%
Massimo carico di deposito:
23.10%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.98
Long Trade:
90 (28.75%)
Short Trade:
223 (71.25%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
0.74 USD
Profitto medio:
2.31 USD
Perdita media:
-2.92 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-39.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.96 USD (4)
Crescita mensile:
2.42%
Previsione annuale:
31.03%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
58.02 USD (5.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.32% (58.02 USD)
Per equità:
61.39% (632.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|138
|EURNZD
|94
|AUDNZD
|43
|EURGBP
|22
|NZDCAD
|12
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|1
|EURUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|104
|EURNZD
|61
|AUDNZD
|13
|EURGBP
|40
|NZDCAD
|5
|AUDUSD
|3
|GBPAUD
|2
|EURUSD
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|17K
|EURNZD
|10K
|AUDNZD
|2.8K
|EURGBP
|3.1K
|NZDCAD
|678
|AUDUSD
|260
|GBPAUD
|476
|EURUSD
|258
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.30 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +21.82 USD
Massima perdita consecutiva: -39.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|0.27 × 22
|
Tickmill-Live04
|0.48 × 756
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 8
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 6
|
GerchikCo-Live
|0.50 × 6
|
TitanFX-01
|0.51 × 82
|
RoboForex-ECN-3
|0.72 × 225
|
RoboForex-Prime
|0.73 × 2796
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AMarkets-Real
|1.00 × 49
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 370
|
Alpari-Pro.ECN
|1.32 × 47
Non ci sono recensioni
