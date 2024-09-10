- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
287
Profit Trade:
234 (81.53%)
Loss Trade:
53 (18.47%)
Best Trade:
30.46 USD
Worst Trade:
-31.13 USD
Profitto lordo:
657.62 USD (71 807 pips)
Perdita lorda:
-151.37 USD (16 538 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (61.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.75 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
73.08%
Massimo carico di deposito:
5.52%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
11.96
Long Trade:
153 (53.31%)
Short Trade:
134 (46.69%)
Fattore di profitto:
4.34
Profitto previsto:
1.76 USD
Profitto medio:
2.81 USD
Perdita media:
-2.86 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-8.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.32 USD (2)
Crescita mensile:
0.87%
Previsione annuale:
10.52%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
42.32 USD (2.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.86% (42.32 USD)
Per equità:
31.65% (240.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|62
|EURCHF
|49
|AUDNZD
|38
|USDCHF
|27
|EURUSD
|22
|EURGBP
|21
|NZDUSD
|14
|EURCAD
|13
|EURNZD
|12
|AUDUSD
|11
|AUDCAD
|7
|USDCAD
|7
|CADCHF
|2
|GBPCAD
|1
|EURAUD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|78
|EURCHF
|125
|AUDNZD
|15
|USDCHF
|106
|EURUSD
|16
|EURGBP
|36
|NZDUSD
|22
|EURCAD
|19
|EURNZD
|5
|AUDUSD
|33
|AUDCAD
|23
|USDCAD
|11
|CADCHF
|3
|GBPCAD
|13
|EURAUD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|12K
|EURCHF
|11K
|AUDNZD
|3.1K
|USDCHF
|7.4K
|EURUSD
|1.8K
|EURGBP
|2.3K
|NZDUSD
|2.3K
|EURCAD
|2.7K
|EURNZD
|763
|AUDUSD
|3.4K
|AUDCAD
|3K
|USDCAD
|3.5K
|CADCHF
|265
|GBPCAD
|1.8K
|EURAUD
|64
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.46 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +61.75 USD
Massima perdita consecutiva: -8.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobal-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AFMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
|
TitanFX-06
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.21 × 239
|
Pepperstone-Edge07
|0.23 × 22
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.23 × 26
|
Pepperstone-04
|0.29 × 14
|
Pepperstone-Edge09
|0.31 × 39
|
XMUK-Real 17
|0.37 × 105
|
ICMarketsSC-Live08
|0.37 × 212
|
TitanFX-05
|0.45 × 11
|
UniverseWheel-Live
|0.46 × 13
|
ICMarkets-Live03
|0.47 × 312
|
ICMarkets-Live09
|0.48 × 62
|
EGlobal-Cent4
|0.49 × 117
|
ICMarkets-Live07
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.50 × 4
|
EuropeFX1-Live
|0.50 × 6
|
EGlobal-Cent5
|0.54 × 61
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.57 × 42
|
EGlobalTrade-Cent1
|0.57 × 14
|
AxioryAsia-02Live
|0.62 × 162
|
ICMarkets-Live06
|0.63 × 8
