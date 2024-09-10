SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FFuMACv2
Dmitrii Urakov

FFuMACv2

Dmitrii Urakov
0 recensioni
Affidabilità
55 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2024 39%
EGlobal-Classic3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
287
Profit Trade:
234 (81.53%)
Loss Trade:
53 (18.47%)
Best Trade:
30.46 USD
Worst Trade:
-31.13 USD
Profitto lordo:
657.62 USD (71 807 pips)
Perdita lorda:
-151.37 USD (16 538 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (61.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.75 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
73.08%
Massimo carico di deposito:
5.52%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
11.96
Long Trade:
153 (53.31%)
Short Trade:
134 (46.69%)
Fattore di profitto:
4.34
Profitto previsto:
1.76 USD
Profitto medio:
2.81 USD
Perdita media:
-2.86 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-8.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.32 USD (2)
Crescita mensile:
0.87%
Previsione annuale:
10.52%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
42.32 USD (2.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.86% (42.32 USD)
Per equità:
31.65% (240.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 62
EURCHF 49
AUDNZD 38
USDCHF 27
EURUSD 22
EURGBP 21
NZDUSD 14
EURCAD 13
EURNZD 12
AUDUSD 11
AUDCAD 7
USDCAD 7
CADCHF 2
GBPCAD 1
EURAUD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 78
EURCHF 125
AUDNZD 15
USDCHF 106
EURUSD 16
EURGBP 36
NZDUSD 22
EURCAD 19
EURNZD 5
AUDUSD 33
AUDCAD 23
USDCAD 11
CADCHF 3
GBPCAD 13
EURAUD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 12K
EURCHF 11K
AUDNZD 3.1K
USDCHF 7.4K
EURUSD 1.8K
EURGBP 2.3K
NZDUSD 2.3K
EURCAD 2.7K
EURNZD 763
AUDUSD 3.4K
AUDCAD 3K
USDCAD 3.5K
CADCHF 265
GBPCAD 1.8K
EURAUD 64
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.46 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +61.75 USD
Massima perdita consecutiva: -8.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobal-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AFMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
TitanFX-06
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.21 × 239
Pepperstone-Edge07
0.23 × 22
EGlobalTrade-Classic3
0.23 × 26
Pepperstone-04
0.29 × 14
Pepperstone-Edge09
0.31 × 39
XMUK-Real 17
0.37 × 105
ICMarketsSC-Live08
0.37 × 212
TitanFX-05
0.45 × 11
UniverseWheel-Live
0.46 × 13
ICMarkets-Live03
0.47 × 312
ICMarkets-Live09
0.48 × 62
EGlobal-Cent4
0.49 × 117
ICMarkets-Live07
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.50 × 4
EuropeFX1-Live
0.50 × 6
EGlobal-Cent5
0.54 × 61
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.57 × 42
EGlobalTrade-Cent1
0.57 × 14
AxioryAsia-02Live
0.62 × 162
ICMarkets-Live06
0.63 × 8
134 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 05:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.12 10:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 16:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 18:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 12:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.20 06:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 06:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.