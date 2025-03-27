SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ALP 82
Dmitrii Urakov

ALP 82

Dmitrii Urakov
0 recensioni
Affidabilità
130 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2023 277%
Alpari-ECN1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
138
Profit Trade:
110 (79.71%)
Loss Trade:
28 (20.29%)
Best Trade:
171.19 USD
Worst Trade:
-106.16 USD
Profitto lordo:
1 743.81 USD (30 423 pips)
Perdita lorda:
-299.13 USD (5 494 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (48.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
800.73 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
93.78%
Massimo carico di deposito:
3.96%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
8.04
Long Trade:
58 (42.03%)
Short Trade:
80 (57.97%)
Fattore di profitto:
5.83
Profitto previsto:
10.47 USD
Profitto medio:
15.85 USD
Perdita media:
-10.68 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-20.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-179.76 USD (2)
Crescita mensile:
7.93%
Previsione annuale:
96.74%
Algo trading:
52%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.35 USD
Massimale:
179.76 USD (33.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.33% (179.76 USD)
Per equità:
38.49% (629.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 48
profit 26
EURCHF 16
EURNZD 12
EURGBP 7
AUDNZD 7
AUDUSD 6
EURAUD 4
NZDUSD 3
CADCHF 3
NZDCAD 3
EURCAD 2
NZDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 56
profit 1.1K
EURCHF 69
EURNZD 89
EURGBP 29
AUDNZD 5
AUDUSD 29
EURAUD 40
NZDUSD 22
CADCHF 22
NZDCAD 12
EURCAD 8
NZDCHF 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 4.5K
profit 0
EURCHF 2.8K
EURNZD 7.8K
EURGBP 1.5K
AUDNZD 456
AUDUSD 1.5K
EURAUD 3K
NZDUSD 1K
CADCHF 550
NZDCAD 867
EURCAD 584
NZDCHF 236
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +171.19 USD
Worst Trade: -106 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +48.79 USD
Massima perdita consecutiva: -20.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-ECN1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GAINSY-Real
0.00 × 4
TradeWise-LiveUS
0.00 × 4
TeleTRADECY-Server
0.00 × 1
Divisa-Live
0.00 × 5
AnzoCapital-Live
0.00 × 2
Forexware-Live 7
0.00 × 4
Coinexx-Live
0.00 × 1
Swissquote-Live2
0.00 × 1
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 1
0.00 × 3
QTrade-1
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 23
OctaFX-Real2
0.00 × 3
GKFXPrime-Live-1.4
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 5
AtlanticPearl-Demo
0.00 × 3
Tickcopy-Real
0.00 × 1
Karoll-Real
0.00 × 6
MTrading-Live
0.00 × 2
WindsorBrokersBZ-DEMO
0.00 × 3
BECFD-Trader
0.00 × 1
LogiPipLtd-Real2
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
MiltonMarkets2-Live 8
0.00 × 4
FXPIG.com-LD4 LIVE
0.00 × 3
547 più
Non ci sono recensioni
2025.08.20 05:53
No swaps are charged
2025.08.20 05:53
No swaps are charged
2025.08.14 14:14
No swaps are charged on the signal account
2025.07.09 19:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.09 18:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.16 08:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.16 07:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.05 12:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.23 08:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 19:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 06:09
Trading operations on the account were performed for only 62 days. This comprises 8.39% of days out of the 739 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ALP 82
35USD al mese
277%
0
0
USD
1.1K
USD
130
52%
138
79%
94%
5.82
10.47
USD
38%
1:500
Copia

