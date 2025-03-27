- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
138
Profit Trade:
110 (79.71%)
Loss Trade:
28 (20.29%)
Best Trade:
171.19 USD
Worst Trade:
-106.16 USD
Profitto lordo:
1 743.81 USD (30 423 pips)
Perdita lorda:
-299.13 USD (5 494 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (48.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
800.73 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
93.78%
Massimo carico di deposito:
3.96%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
8.04
Long Trade:
58 (42.03%)
Short Trade:
80 (57.97%)
Fattore di profitto:
5.83
Profitto previsto:
10.47 USD
Profitto medio:
15.85 USD
Perdita media:
-10.68 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-20.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-179.76 USD (2)
Crescita mensile:
7.93%
Previsione annuale:
96.74%
Algo trading:
52%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.35 USD
Massimale:
179.76 USD (33.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.33% (179.76 USD)
Per equità:
38.49% (629.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|48
|profit
|26
|EURCHF
|16
|EURNZD
|12
|EURGBP
|7
|AUDNZD
|7
|AUDUSD
|6
|EURAUD
|4
|NZDUSD
|3
|CADCHF
|3
|NZDCAD
|3
|EURCAD
|2
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|56
|profit
|1.1K
|EURCHF
|69
|EURNZD
|89
|EURGBP
|29
|AUDNZD
|5
|AUDUSD
|29
|EURAUD
|40
|NZDUSD
|22
|CADCHF
|22
|NZDCAD
|12
|EURCAD
|8
|NZDCHF
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|4.5K
|profit
|0
|EURCHF
|2.8K
|EURNZD
|7.8K
|EURGBP
|1.5K
|AUDNZD
|456
|AUDUSD
|1.5K
|EURAUD
|3K
|NZDUSD
|1K
|CADCHF
|550
|NZDCAD
|867
|EURCAD
|584
|NZDCHF
|236
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +171.19 USD
Worst Trade: -106 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +48.79 USD
Massima perdita consecutiva: -20.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-ECN1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GAINSY-Real
|0.00 × 4
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 4
|
TeleTRADECY-Server
|0.00 × 1
|
Divisa-Live
|0.00 × 5
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 2
|
Forexware-Live 7
|0.00 × 4
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Swissquote-Live2
|0.00 × 1
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 1
|0.00 × 3
|
QTrade-1
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 23
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 3
|
GKFXPrime-Live-1.4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 5
|
AtlanticPearl-Demo
|0.00 × 3
|
Tickcopy-Real
|0.00 × 1
|
Karoll-Real
|0.00 × 6
|
MTrading-Live
|0.00 × 2
|
WindsorBrokersBZ-DEMO
|0.00 × 3
|
BECFD-Trader
|0.00 × 1
|
LogiPipLtd-Real2
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
MiltonMarkets2-Live 8
|0.00 × 4
|
FXPIG.com-LD4 LIVE
|0.00 × 3
547 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
277%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
130
52%
138
79%
94%
5.82
10.47
USD
USD
38%
1:500