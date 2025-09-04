SegnaliSezioni
Dmitrii Urakov

BBadvKNAmt5

Dmitrii Urakov
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 18%
Bybit-Live-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
12 (85.71%)
Loss Trade:
2 (14.29%)
Best Trade:
9.48 UST
Worst Trade:
-1.53 UST
Profitto lordo:
50.89 UST (6 501 pips)
Perdita lorda:
-3.43 UST (212 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (23.51 UST)
Massimo profitto consecutivo:
23.51 UST (7)
Indice di Sharpe:
1.21
Attività di trading:
99.66%
Massimo carico di deposito:
56.53%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
28.76
Long Trade:
7 (50.00%)
Short Trade:
7 (50.00%)
Fattore di profitto:
14.84
Profitto previsto:
3.39 UST
Profitto medio:
4.24 UST
Perdita media:
-1.72 UST
Massime perdite consecutive:
1 (-1.53 UST)
Massima perdita consecutiva:
-1.53 UST (1)
Crescita mensile:
4.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 UST
Massimale:
1.65 UST (1.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.25% (1.59 UST)
Per equità:
34.21% (255.08 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD+ 4
EURNZD+ 2
NZDCAD+ 2
GBPCHF+ 2
NZDCHF+ 1
GBPCAD+ 1
CADCHF+ 1
EURCHF+ 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD+ 12
EURNZD+ 13
NZDCAD+ 5
GBPCHF+ 8
NZDCHF+ 4
GBPCAD+ 3
CADCHF+ 1
EURCHF+ 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD+ 1.8K
EURNZD+ 2.2K
NZDCAD+ 699
GBPCHF+ 500
NZDCHF+ 304
GBPCAD+ 408
CADCHF+ 105
EURCHF+ 277
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.48 UST
Worst Trade: -2 UST
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +23.51 UST
Massima perdita consecutiva: -1.53 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.14 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 20:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 19:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 12:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 18:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 11:53
Share of trading days is too low
2025.10.21 09:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 06:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 05:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.01 18:19
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 12.5% of days out of the 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 18:19
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.17% of days out of the 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 09:08
Share of trading days is too low
2025.09.08 09:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 07:55
Share of trading days is too low
