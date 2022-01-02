- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
927
Profit Trade:
643 (69.36%)
Loss Trade:
284 (30.64%)
Best Trade:
236.01 USD
Worst Trade:
-541.76 USD
Profitto lordo:
9 017.91 USD (160 670 pips)
Perdita lorda:
-12 993.80 USD (394 201 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (190.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
547.65 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
97.14%
Massimo carico di deposito:
22.40%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
344 (37.11%)
Short Trade:
583 (62.89%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-4.29 USD
Profitto medio:
14.02 USD
Perdita media:
-45.75 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-3 451.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 451.04 USD (15)
Crescita mensile:
1.48%
Previsione annuale:
19.32%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 129.13 USD
Massimale:
7 403.03 USD (42.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.35% (7 403.03 USD)
Per equità:
63.70% (10 259.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|927
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-233K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +236.01 USD
Worst Trade: -542 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +190.91 USD
Massima perdita consecutiva: -3 451.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-ECN2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 36
|
EightcapLtd-Real-4
|0.73 × 55
|
DooPrime-Live 2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|1.00 × 1
|
KOT-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 1
|
LMAXNZ2-LIVE
|1.19 × 132
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.31 × 95
|
Ava-Real 6
|2.00 × 2
|
EagleFX-Live
|2.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|2.13 × 229
|
Exness-Real
|3.31 × 285
|
FBS-Real-12
|5.96 × 166
The best way to trade Forex is using Robot and an intervention skill.
Price will turn back in direction.
Combining a unique Group Martingale technique and an Intervention could beat EUR/USD since year 2020
Enjoy Forex!
