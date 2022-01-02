- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 192
盈利交易:
855 (71.72%)
亏损交易:
337 (28.27%)
最好交易:
236.01 USD
最差交易:
-541.76 USD
毛利:
12 463.45 USD (202 284 pips)
毛利亏损:
-13 852.61 USD (422 253 pips)
最大连续赢利:
31 (253.40 USD)
最大连续盈利:
547.65 USD (3)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
97.14%
最大入金加载:
22.40%
最近交易:
35 几分钟前
每周交易:
38
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.19
长期交易:
464 (38.93%)
短期交易:
728 (61.07%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-1.17 USD
平均利润:
14.58 USD
平均损失:
-41.11 USD
最大连续失误:
15 (-3 451.04 USD)
最大连续亏损:
-3 451.04 USD (15)
每月增长:
3.36%
年度预测:
40.83%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
7 129.13 USD
最大值:
7 403.03 USD (42.36%)
相对跌幅:
结余:
18.35% (7 403.03 USD)
净值:
63.70% (10 259.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1192
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-219K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +236.01 USD
最差交易: -542 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +253.40 USD
最大连续亏损: -3 451.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexTimeFXTM-ECN2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 36
|
EightcapLtd-Real-4
|0.73 × 55
|
DooPrime-Live 2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|1.00 × 1
|
KOT-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 1
|
LMAXNZ2-LIVE
|1.19 × 132
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.31 × 95
|
Ava-Real 6
|2.00 × 2
|
EagleFX-Live
|2.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|2.13 × 229
|
Exness-Real
|3.31 × 285
|
FBS-Real-12
|5.96 × 166
The best way to trade Forex is using Robot and an intervention skill.
Price will turn back in direction.
Combining a unique Group Martingale technique and an Intervention could beat EUR/USD since year 2020
Enjoy Forex!
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-3%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
44
92%
1 192
71%
97%
0.89
-1.17
USD
USD
64%
1:500