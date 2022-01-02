信号部分
交易:
1 192
盈利交易:
855 (71.72%)
亏损交易:
337 (28.27%)
最好交易:
236.01 USD
最差交易:
-541.76 USD
毛利:
12 463.45 USD (202 284 pips)
毛利亏损:
-13 852.61 USD (422 253 pips)
最大连续赢利:
31 (253.40 USD)
最大连续盈利:
547.65 USD (3)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
97.14%
最大入金加载:
22.40%
最近交易:
35 几分钟前
每周交易:
38
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.19
长期交易:
464 (38.93%)
短期交易:
728 (61.07%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-1.17 USD
平均利润:
14.58 USD
平均损失:
-41.11 USD
最大连续失误:
15 (-3 451.04 USD)
最大连续亏损:
-3 451.04 USD (15)
每月增长:
3.36%
年度预测:
40.83%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
7 129.13 USD
最大值:
7 403.03 USD (42.36%)
相对跌幅:
结余:
18.35% (7 403.03 USD)
净值:
63.70% (10 259.68 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 1192
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -219K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
最好交易: +236.01 USD
最差交易: -542 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +253.40 USD
最大连续亏损: -3 451.04 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexTimeFXTM-ECN2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tickmill-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 36
EightcapLtd-Real-4
0.73 × 55
DooPrime-Live 2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
1.00 × 1
KOT-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
1.00 × 1
LMAXNZ2-LIVE
1.19 × 132
ForexTimeFXTM-ECN2
1.31 × 95
Ava-Real 6
2.00 × 2
EagleFX-Live
2.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
2.00 × 1
RoboForex-ECN-2
2.13 × 229
Exness-Real
3.31 × 285
FBS-Real-12
5.96 × 166
10 更多...
The best way to trade Forex is using Robot and an intervention skill.
Price will turn back in direction.
Combining a unique Group Martingale technique and an Intervention could beat EUR/USD since year 2020
Enjoy Forex!

没有评论
2025.04.21 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 08:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 08:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 07:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 00:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 10:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 05:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 03:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 15:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 12:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 11:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 10:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 20:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.01 12:06
Share of days for 80% of growth is too low
