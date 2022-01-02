- 자본
- 축소
트레이드:
1 208
이익 거래:
867 (71.77%)
손실 거래:
341 (28.23%)
최고의 거래:
236.01 USD
최악의 거래:
-541.76 USD
총 수익:
12 606.69 USD (204 187 pips)
총 손실:
-13 892.04 USD (424 119 pips)
연속 최대 이익:
31 (253.40 USD)
연속 최대 이익:
547.65 USD (3)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
97.14%
최대 입금량:
22.40%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
52
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.17
롱(주식매수):
472 (39.07%)
숏(주식차입매도):
736 (60.93%)
수익 요인:
0.91
기대수익:
-1.06 USD
평균 이익:
14.54 USD
평균 손실:
-40.74 USD
연속 최대 손실:
15 (-3 451.04 USD)
연속 최대 손실:
-3 451.04 USD (15)
월별 성장률:
3.64%
연간 예측:
44.19%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7 129.13 USD
최대한의:
7 403.03 USD (42.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.35% (7 403.03 USD)
자본금별:
63.70% (10 259.68 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1208
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|-1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-219K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +236.01 USD
최악의 거래: -542 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +253.40 USD
연속 최대 손실: -3 451.04 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ForexTimeFXTM-ECN2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 36
|
EightcapLtd-Real-4
|0.73 × 55
|
DooPrime-Live 2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|1.00 × 1
|
KOT-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 1
|
LMAXNZ2-LIVE
|1.19 × 132
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.31 × 95
|
Ava-Real 6
|2.00 × 2
|
EagleFX-Live
|2.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|2.13 × 229
|
Exness-Real
|3.31 × 285
|
FBS-Real-12
|5.96 × 166
The best way to trade Forex is using Robot and an intervention skill.
Price will turn back in direction.
Combining a unique Group Martingale technique and an Intervention could beat EUR/USD since year 2020
Enjoy Forex!
리뷰 없음
