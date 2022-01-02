SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / JoForex
Yohanes Heru Dwianto

JoForex

Yohanes Heru Dwianto
0 comentarios
44 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -4%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 187
Transacciones Rentables:
851 (71.69%)
Transacciones Irrentables:
336 (28.31%)
Mejor transacción:
236.01 USD
Peor transacción:
-541.76 USD
Beneficio Bruto:
12 425.63 USD (201 775 pips)
Pérdidas Brutas:
-13 851.71 USD (422 215 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (253.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
547.65 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
97.14%
Carga máxima del depósito:
22.40%
Último trade:
20 minutos
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.19
Transacciones Largas:
461 (38.84%)
Transacciones Cortas:
726 (61.16%)
Factor de Beneficio:
0.90
Beneficio Esperado:
-1.20 USD
Beneficio medio:
14.60 USD
Pérdidas medias:
-41.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-3 451.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 451.04 USD (15)
Crecimiento al mes:
3.27%
Pronóstico anual:
40.63%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
7 129.13 USD
Máxima:
7 403.03 USD (42.36%)
Reducción relativa:
De balance:
18.35% (7 403.03 USD)
De fondos:
63.70% (10 259.68 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 1187
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD -1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -219K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +236.01 USD
Peor transacción: -542 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +253.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 451.04 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ForexTimeFXTM-ECN2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 36
EightcapLtd-Real-4
0.73 × 55
DooPrime-Live 2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
1.00 × 1
KOT-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
1.00 × 1
LMAXNZ2-LIVE
1.19 × 132
ForexTimeFXTM-ECN2
1.31 × 95
Ava-Real 6
2.00 × 2
EagleFX-Live
2.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
2.00 × 1
RoboForex-ECN-2
2.13 × 229
Exness-Real
3.31 × 285
FBS-Real-12
5.96 × 166
otros 10...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

The best way to trade Forex is using Robot and an intervention skill.
Price will turn back in direction.
Combining a unique Group Martingale technique and an Intervention could beat EUR/USD since year 2020
Enjoy Forex!

No hay comentarios
2025.04.21 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 08:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 08:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 07:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 00:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 10:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 05:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 03:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 15:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 12:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 11:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 10:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 20:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.01 12:06
Share of days for 80% of growth is too low
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
JoForex
30 USD al mes
-4%
0
0
USD
11K
USD
44
92%
1 187
71%
97%
0.89
-1.20
USD
64%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.