Total de Trades:
1 187
Transacciones Rentables:
851 (71.69%)
Transacciones Irrentables:
336 (28.31%)
Mejor transacción:
236.01 USD
Peor transacción:
-541.76 USD
Beneficio Bruto:
12 425.63 USD (201 775 pips)
Pérdidas Brutas:
-13 851.71 USD (422 215 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (253.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
547.65 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
97.14%
Carga máxima del depósito:
22.40%
Último trade:
20 minutos
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.19
Transacciones Largas:
461 (38.84%)
Transacciones Cortas:
726 (61.16%)
Factor de Beneficio:
0.90
Beneficio Esperado:
-1.20 USD
Beneficio medio:
14.60 USD
Pérdidas medias:
-41.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-3 451.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 451.04 USD (15)
Crecimiento al mes:
3.27%
Pronóstico anual:
40.63%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
7 129.13 USD
Máxima:
7 403.03 USD (42.36%)
Reducción relativa:
De balance:
18.35% (7 403.03 USD)
De fondos:
63.70% (10 259.68 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1187
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|-1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|-219K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +236.01 USD
Peor transacción: -542 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +253.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 451.04 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ForexTimeFXTM-ECN2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 36
|
EightcapLtd-Real-4
|0.73 × 55
|
DooPrime-Live 2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|1.00 × 1
|
KOT-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 1
|
LMAXNZ2-LIVE
|1.19 × 132
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.31 × 95
|
Ava-Real 6
|2.00 × 2
|
EagleFX-Live
|2.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|2.13 × 229
|
Exness-Real
|3.31 × 285
|
FBS-Real-12
|5.96 × 166
