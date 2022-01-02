- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 192
利益トレード:
855 (71.72%)
損失トレード:
337 (28.27%)
ベストトレード:
236.01 USD
最悪のトレード:
-541.76 USD
総利益:
12 463.45 USD (202 284 pips)
総損失:
-13 852.61 USD (422 253 pips)
最大連続の勝ち:
31 (253.40 USD)
最大連続利益:
547.65 USD (3)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
97.14%
最大入金額:
22.40%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.19
長いトレード:
464 (38.93%)
短いトレード:
728 (61.07%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-1.17 USD
平均利益:
14.58 USD
平均損失:
-41.11 USD
最大連続の負け:
15 (-3 451.04 USD)
最大連続損失:
-3 451.04 USD (15)
月間成長:
3.36%
年間予想:
40.83%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
7 129.13 USD
最大の:
7 403.03 USD (42.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.35% (7 403.03 USD)
エクイティによる:
63.70% (10 259.68 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1192
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|-1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-219K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +236.01 USD
最悪のトレード: -542 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +253.40 USD
最大連続損失: -3 451.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ForexTimeFXTM-ECN2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 36
|
EightcapLtd-Real-4
|0.73 × 55
|
DooPrime-Live 2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|1.00 × 1
|
KOT-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 1
|
LMAXNZ2-LIVE
|1.19 × 132
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.31 × 95
|
Ava-Real 6
|2.00 × 2
|
EagleFX-Live
|2.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|2.13 × 229
|
Exness-Real
|3.31 × 285
|
FBS-Real-12
|5.96 × 166
10 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
The best way to trade Forex is using Robot and an intervention skill.
Price will turn back in direction.
Combining a unique Group Martingale technique and an Intervention could beat EUR/USD since year 2020
Enjoy Forex!
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-3%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
44
92%
1 192
71%
97%
0.89
-1.17
USD
USD
64%
1:500