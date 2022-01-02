シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / JoForex
Yohanes Heru Dwianto

JoForex

Yohanes Heru Dwianto
レビュー0件
44週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -3%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 192
利益トレード:
855 (71.72%)
損失トレード:
337 (28.27%)
ベストトレード:
236.01 USD
最悪のトレード:
-541.76 USD
総利益:
12 463.45 USD (202 284 pips)
総損失:
-13 852.61 USD (422 253 pips)
最大連続の勝ち:
31 (253.40 USD)
最大連続利益:
547.65 USD (3)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
97.14%
最大入金額:
22.40%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.19
長いトレード:
464 (38.93%)
短いトレード:
728 (61.07%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-1.17 USD
平均利益:
14.58 USD
平均損失:
-41.11 USD
最大連続の負け:
15 (-3 451.04 USD)
最大連続損失:
-3 451.04 USD (15)
月間成長:
3.36%
年間予想:
40.83%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
7 129.13 USD
最大の:
7 403.03 USD (42.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.35% (7 403.03 USD)
エクイティによる:
63.70% (10 259.68 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 1192
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD -1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD -219K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
ベストトレード: +236.01 USD
最悪のトレード: -542 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +253.40 USD
最大連続損失: -3 451.04 USD

The best way to trade Forex is using Robot and an intervention skill.
Price will turn back in direction.
Combining a unique Group Martingale technique and an Intervention could beat EUR/USD since year 2020
Enjoy Forex!

レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
JoForex
30 USD/月
-3%
0
0
USD
11K
USD
44
92%
1 192
71%
97%
0.89
-1.17
USD
64%
1:500
コピー

