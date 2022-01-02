СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / JoForex
Yohanes Heru Dwianto

JoForex

Yohanes Heru Dwianto
0 отзывов
44 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -4%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 187
Прибыльных трейдов:
851 (71.69%)
Убыточных трейдов:
336 (28.31%)
Лучший трейд:
236.01 USD
Худший трейд:
-541.76 USD
Общая прибыль:
12 425.63 USD (201 775 pips)
Общий убыток:
-13 851.71 USD (422 215 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (253.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
547.65 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
97.14%
Макс. загрузка депозита:
22.40%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
461 (38.84%)
Коротких трейдов:
726 (61.16%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-1.20 USD
Средняя прибыль:
14.60 USD
Средний убыток:
-41.23 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-3 451.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 451.04 USD (15)
Прирост в месяц:
3.27%
Годовой прогноз:
40.63%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7 129.13 USD
Максимальная:
7 403.03 USD (42.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.35% (7 403.03 USD)
По эквити:
63.70% (10 259.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 1187
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -219K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +236.01 USD
Худший трейд: -542 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +253.40 USD
Макс. убыток в серии: -3 451.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexTimeFXTM-ECN2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 36
EightcapLtd-Real-4
0.73 × 55
DooPrime-Live 2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
1.00 × 1
KOT-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
1.00 × 1
LMAXNZ2-LIVE
1.19 × 132
ForexTimeFXTM-ECN2
1.31 × 95
Ava-Real 6
2.00 × 2
EagleFX-Live
2.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
2.00 × 1
RoboForex-ECN-2
2.13 × 229
Exness-Real
3.31 × 285
FBS-Real-12
5.96 × 166
еще 10...
The best way to trade Forex is using Robot and an intervention skill.
Price will turn back in direction.
Combining a unique Group Martingale technique and an Intervention could beat EUR/USD since year 2020
Enjoy Forex!

Нет отзывов
2025.04.21 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 08:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 08:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 07:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 00:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 10:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 05:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 03:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 15:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 12:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 11:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 10:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 20:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.01 12:06
Share of days for 80% of growth is too low
