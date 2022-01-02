- Прирост
Всего трейдов:
1 187
Прибыльных трейдов:
851 (71.69%)
Убыточных трейдов:
336 (28.31%)
Лучший трейд:
236.01 USD
Худший трейд:
-541.76 USD
Общая прибыль:
12 425.63 USD (201 775 pips)
Общий убыток:
-13 851.71 USD (422 215 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (253.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
547.65 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
97.14%
Макс. загрузка депозита:
22.40%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
461 (38.84%)
Коротких трейдов:
726 (61.16%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-1.20 USD
Средняя прибыль:
14.60 USD
Средний убыток:
-41.23 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-3 451.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 451.04 USD (15)
Прирост в месяц:
3.27%
Годовой прогноз:
40.63%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7 129.13 USD
Максимальная:
7 403.03 USD (42.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.35% (7 403.03 USD)
По эквити:
63.70% (10 259.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1187
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-219K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +236.01 USD
Худший трейд: -542 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +253.40 USD
Макс. убыток в серии: -3 451.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexTimeFXTM-ECN2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 36
|
EightcapLtd-Real-4
|0.73 × 55
|
DooPrime-Live 2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|1.00 × 1
|
KOT-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 1
|
LMAXNZ2-LIVE
|1.19 × 132
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.31 × 95
|
Ava-Real 6
|2.00 × 2
|
EagleFX-Live
|2.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|2.13 × 229
|
Exness-Real
|3.31 × 285
|
FBS-Real-12
|5.96 × 166
The best way to trade Forex is using Robot and an intervention skill.
Price will turn back in direction.
Combining a unique Group Martingale technique and an Intervention could beat EUR/USD since year 2020
Enjoy Forex!
Нет отзывов
