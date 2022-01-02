SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / JoForex
Yohanes Heru Dwianto

JoForex

Yohanes Heru Dwianto
0 avis
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -10%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
927
Bénéfice trades:
643 (69.36%)
Perte trades:
284 (30.64%)
Meilleure transaction:
236.01 USD
Pire transaction:
-541.76 USD
Bénéfice brut:
9 017.91 USD (160 670 pips)
Perte brute:
-12 993.80 USD (394 201 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (190.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
547.65 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
97.14%
Charge de dépôt maximale:
22.40%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.54
Longs trades:
344 (37.11%)
Courts trades:
583 (62.89%)
Facteur de profit:
0.69
Rendement attendu:
-4.29 USD
Bénéfice moyen:
14.02 USD
Perte moyenne:
-45.75 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-3 451.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 451.04 USD (15)
Croissance mensuelle:
1.59%
Prévision annuelle:
19.32%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 129.13 USD
Maximal:
7 403.03 USD (42.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.35% (7 403.03 USD)
Par fonds propres:
63.70% (10 259.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 927
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -233K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +236.01 USD
Pire transaction: -542 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +190.91 USD
Perte consécutive maximale: -3 451.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexTimeFXTM-ECN2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 36
EightcapLtd-Real-4
0.73 × 55
DooPrime-Live 2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
1.00 × 1
KOT-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
1.00 × 1
LMAXNZ2-LIVE
1.19 × 132
ForexTimeFXTM-ECN2
1.31 × 95
Ava-Real 6
2.00 × 2
EagleFX-Live
2.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
2.00 × 1
RoboForex-ECN-2
2.13 × 229
Exness-Real
3.31 × 285
FBS-Real-12
5.96 × 166
10 plus...
The best way to trade Forex is using Robot and an intervention skill.
Price will turn back in direction.
Combining a unique Group Martingale technique and an Intervention could beat EUR/USD since year 2020
Enjoy Forex!

Aucun avis
2025.04.21 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 08:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 08:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 07:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 00:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 10:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 05:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 03:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 15:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 12:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 11:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 10:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 20:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.01 12:06
Share of days for 80% of growth is too low
