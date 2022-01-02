- Büyüme
İşlemler:
932
Kârla kapanan işlemler:
647 (69.42%)
Zararla kapanan işlemler:
285 (30.58%)
En iyi işlem:
236.01 USD
En kötü işlem:
-541.76 USD
Brüt kâr:
9 059.19 USD (161 566 pips)
Brüt zarar:
-13 000.27 USD (394 467 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (190.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
547.65 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
97.14%
Maks. mevduat yükü:
22.40%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.53
Alış işlemleri:
349 (37.45%)
Satış işlemleri:
583 (62.55%)
Kâr faktörü:
0.70
Beklenen getiri:
-4.23 USD
Ortalama kâr:
14.00 USD
Ortalama zarar:
-45.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-3 451.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 451.04 USD (15)
Aylık büyüme:
1.51%
Yıllık tahmin:
18.27%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 129.13 USD
Maksimum:
7 403.03 USD (42.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.35% (7 403.03 USD)
Varlığa göre:
63.70% (10 259.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|932
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-232K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +236.01 USD
En kötü işlem: -542 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +190.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 451.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexTimeFXTM-ECN2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 36
|
EightcapLtd-Real-4
|0.73 × 55
|
DooPrime-Live 2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|1.00 × 1
|
KOT-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 1
|
LMAXNZ2-LIVE
|1.19 × 132
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.31 × 95
|
Ava-Real 6
|2.00 × 2
|
EagleFX-Live
|2.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|2.13 × 229
|
Exness-Real
|3.31 × 285
|
FBS-Real-12
|5.96 × 166
The best way to trade Forex is using Robot and an intervention skill.
Price will turn back in direction.
Combining a unique Group Martingale technique and an Intervention could beat EUR/USD since year 2020
Enjoy Forex!
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-10%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
30
90%
932
69%
97%
0.69
-4.23
USD
USD
64%
1:500