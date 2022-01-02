SignaleKategorien
Yohanes Heru Dwianto

JoForex

Yohanes Heru Dwianto
0 Bewertungen
44 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -3%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 192
Gewinntrades:
855 (71.72%)
Verlusttrades:
337 (28.27%)
Bester Trade:
236.01 USD
Schlechtester Trade:
-541.76 USD
Bruttoprofit:
12 463.45 USD (202 284 pips)
Bruttoverlust:
-13 852.61 USD (422 253 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (253.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
547.65 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
97.14%
Max deposit load:
22.40%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
38
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.19
Long-Positionen:
464 (38.93%)
Short-Positionen:
728 (61.07%)
Profit-Faktor:
0.90
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-41.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-3 451.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 451.04 USD (15)
Wachstum pro Monat :
3.36%
Jahresprognose:
40.83%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7 129.13 USD
Maximaler:
7 403.03 USD (42.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.35% (7 403.03 USD)
Kapital:
63.70% (10 259.68 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 1192
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD -1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -219K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +236.01 USD
Schlechtester Trade: -542 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +253.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 451.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ForexTimeFXTM-ECN2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 36
EightcapLtd-Real-4
0.73 × 55
DooPrime-Live 2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
1.00 × 1
KOT-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
1.00 × 1
LMAXNZ2-LIVE
1.19 × 132
ForexTimeFXTM-ECN2
1.31 × 95
Ava-Real 6
2.00 × 2
EagleFX-Live
2.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
2.00 × 1
RoboForex-ECN-2
2.13 × 229
Exness-Real
3.31 × 285
FBS-Real-12
5.96 × 166
The best way to trade Forex is using Robot and an intervention skill.
Price will turn back in direction.
Combining a unique Group Martingale technique and an Intervention could beat EUR/USD since year 2020
Enjoy Forex!

Keine Bewertungen
2025.04.21 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 08:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 08:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 07:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 00:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 10:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 05:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 03:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 15:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 12:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 11:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 10:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 20:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.01 12:06
Share of days for 80% of growth is too low
