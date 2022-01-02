SinaisSeções
Yohanes Heru Dwianto

JoForex

Yohanes Heru Dwianto
0 comentários
44 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -3%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 192
Negociações com lucro:
855 (71.72%)
Negociações com perda:
337 (28.27%)
Melhor negociação:
236.01 USD
Pior negociação:
-541.76 USD
Lucro bruto:
12 463.45 USD (202 284 pips)
Perda bruta:
-13 852.61 USD (422 253 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (253.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
547.65 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
97.14%
Depósito máximo carregado:
22.40%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.19
Negociações longas:
464 (38.93%)
Negociações curtas:
728 (61.07%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-1.17 USD
Lucro médio:
14.58 USD
Perda média:
-41.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-3 451.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 451.04 USD (15)
Crescimento mensal:
3.36%
Previsão anual:
40.83%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7 129.13 USD
Máximo:
7 403.03 USD (42.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.35% (7 403.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
63.70% (10 259.68 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 1192
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD -1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -219K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +236.01 USD
Pior negociação: -542 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +253.40 USD
Máxima perda consecutiva: -3 451.04 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexTimeFXTM-ECN2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 36
EightcapLtd-Real-4
0.73 × 55
DooPrime-Live 2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
1.00 × 1
KOT-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
1.00 × 1
LMAXNZ2-LIVE
1.19 × 132
ForexTimeFXTM-ECN2
1.31 × 95
Ava-Real 6
2.00 × 2
EagleFX-Live
2.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
2.00 × 1
RoboForex-ECN-2
2.13 × 229
Exness-Real
3.31 × 285
FBS-Real-12
5.96 × 166
10 mais ...
The best way to trade Forex is using Robot and an intervention skill.
Price will turn back in direction.
Combining a unique Group Martingale technique and an Intervention could beat EUR/USD since year 2020
Enjoy Forex!

Sem comentários
2025.04.21 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 08:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 08:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 07:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 00:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 10:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 05:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 03:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 15:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 12:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 11:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 10:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 20:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.01 12:06
Share of days for 80% of growth is too low
