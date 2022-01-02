- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 192
Negociações com lucro:
855 (71.72%)
Negociações com perda:
337 (28.27%)
Melhor negociação:
236.01 USD
Pior negociação:
-541.76 USD
Lucro bruto:
12 463.45 USD (202 284 pips)
Perda bruta:
-13 852.61 USD (422 253 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (253.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
547.65 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
97.14%
Depósito máximo carregado:
22.40%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.19
Negociações longas:
464 (38.93%)
Negociações curtas:
728 (61.07%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-1.17 USD
Lucro médio:
14.58 USD
Perda média:
-41.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-3 451.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 451.04 USD (15)
Crescimento mensal:
3.36%
Previsão anual:
40.83%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7 129.13 USD
Máximo:
7 403.03 USD (42.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.35% (7 403.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
63.70% (10 259.68 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1192
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|-1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-219K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +236.01 USD
Pior negociação: -542 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +253.40 USD
Máxima perda consecutiva: -3 451.04 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexTimeFXTM-ECN2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 36
|
EightcapLtd-Real-4
|0.73 × 55
|
DooPrime-Live 2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|1.00 × 1
|
KOT-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 1
|
LMAXNZ2-LIVE
|1.19 × 132
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.31 × 95
|
Ava-Real 6
|2.00 × 2
|
EagleFX-Live
|2.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|2.13 × 229
|
Exness-Real
|3.31 × 285
|
FBS-Real-12
|5.96 × 166
10 mais ...
The best way to trade Forex is using Robot and an intervention skill.
Price will turn back in direction.
Combining a unique Group Martingale technique and an Intervention could beat EUR/USD since year 2020
Enjoy Forex!
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-3%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
44
92%
1 192
71%
97%
0.89
-1.17
USD
USD
64%
1:500