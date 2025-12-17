QuotazioniSezioni
NAVN: Navan, Inc.

12.40 USD 0.50 (3.88%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio NAVN ha avuto una variazione del -3.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.30 e ad un massimo di 13.15.

Segui le dinamiche di Navan, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni NAVN oggi?

Oggi le azioni Navan, Inc. sono prezzate a 12.40. Viene scambiato all'interno di 12.30 - 13.15, la chiusura di ieri è stata 12.90 e il volume degli scambi ha raggiunto 2426. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NAVN mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Navan, Inc. pagano dividendi?

Navan, Inc. è attualmente valutato a 12.40. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -43.64% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NAVN.

Come acquistare azioni NAVN?

Puoi acquistare azioni Navan, Inc. al prezzo attuale di 12.40. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 12.40 o 12.70, mentre 2426 e -4.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NAVN sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni NAVN?

Investire in Navan, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 11.76 - 22.73 e il prezzo attuale 12.40. Molti confrontano -25.03% e -43.64% prima di effettuare ordini su 12.40 o 12.70. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NAVN con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Navan, Inc.?

Il prezzo massimo di Navan, Inc. nell'ultimo anno è stato 22.73. All'interno di 11.76 - 22.73, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 12.90 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Navan, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Navan, Inc.?

Il prezzo più basso di Navan, Inc. (NAVN) nel corso dell'anno è stato 11.76. Confrontandolo con gli attuali 12.40 e 11.76 - 22.73 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NAVN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NAVN?

Navan, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 12.90 e -43.64%.

Intervallo Giornaliero
12.30 13.15
Intervallo Annuale
11.76 22.73
Chiusura Precedente
12.90
Apertura
12.93
Bid
12.40
Ask
12.70
Minimo
12.30
Massimo
13.15
Volume
2.426 K
Variazione giornaliera
-3.88%
Variazione Mensile
-25.03%
Variazione Semestrale
-43.64%
Variazione Annuale
-43.64%
17 dicembre, mercoledì
13:15
USD
Discorso del Governatore Waller della Fed
Agire
Fcst
Prev
15:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
-1.274 M
Fcst
2.123 M
Prev
-1.812 M
15:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.742 M
Fcst
0.115 M
Prev
0.308 M
18:00
USD
Asta Obbligazionaria a 20 anni
Agire
4.798%
Fcst
Prev
4.706%