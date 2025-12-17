- Panoramica
NAVN: Navan, Inc.
Il tasso di cambio NAVN ha avuto una variazione del -3.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.30 e ad un massimo di 13.15.
Segui le dinamiche di Navan, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NAVN oggi?
Oggi le azioni Navan, Inc. sono prezzate a 12.40. Viene scambiato all'interno di 12.30 - 13.15, la chiusura di ieri è stata 12.90 e il volume degli scambi ha raggiunto 2426. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NAVN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Navan, Inc. pagano dividendi?
Navan, Inc. è attualmente valutato a 12.40. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -43.64% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NAVN.
Come acquistare azioni NAVN?
Puoi acquistare azioni Navan, Inc. al prezzo attuale di 12.40. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 12.40 o 12.70, mentre 2426 e -4.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NAVN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NAVN?
Investire in Navan, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 11.76 - 22.73 e il prezzo attuale 12.40. Molti confrontano -25.03% e -43.64% prima di effettuare ordini su 12.40 o 12.70. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NAVN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Navan, Inc.?
Il prezzo massimo di Navan, Inc. nell'ultimo anno è stato 22.73. All'interno di 11.76 - 22.73, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 12.90 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Navan, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Navan, Inc.?
Il prezzo più basso di Navan, Inc. (NAVN) nel corso dell'anno è stato 11.76. Confrontandolo con gli attuali 12.40 e 11.76 - 22.73 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NAVN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NAVN?
Navan, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 12.90 e -43.64%.
- Chiusura Precedente
- 12.90
- Apertura
- 12.93
- Bid
- 12.40
- Ask
- 12.70
- Minimo
- 12.30
- Massimo
- 13.15
- Volume
- 2.426 K
- Variazione giornaliera
- -3.88%
- Variazione Mensile
- -25.03%
- Variazione Semestrale
- -43.64%
- Variazione Annuale
- -43.64%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- -1.274 M
- Fcst
- 2.123 M
- Prev
- -1.812 M
- Agire
- -0.742 M
- Fcst
- 0.115 M
- Prev
- 0.308 M
- Agire
- 4.798%
- Fcst
- Prev
- 4.706%