NAVN: Navan, Inc.
El tipo de cambio de NAVN de hoy ha cambiado un -3.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.30, mientras que el máximo ha alcanzado 13.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Navan, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de NAVN hoy?
Navan, Inc. (NAVN) se evalúa hoy en 12.40. El instrumento se negocia dentro de 12.30 - 13.15; el cierre de ayer ha sido 12.90 y el volumen comercial ha alcanzado 2426. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NAVN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Navan, Inc.?
Navan, Inc. se evalúa actualmente en 12.40. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -43.64% y USD. Monitoree los movimientos de NAVN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de NAVN?
Puede comprar acciones de Navan, Inc. (NAVN) al precio actual de 12.40. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 12.40 o 12.70, mientras que 2426 y -4.10% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NAVN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de NAVN?
Invertir en Navan, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 11.76 - 22.73 y el precio actual 12.40. Muchos comparan -25.03% y -43.64% antes de colocar órdenes en 12.40 o 12.70. Estudie los cambios diarios de precios de NAVN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Navan, Inc.?
El precio más alto de Navan, Inc. (NAVN) en el último año ha sido 22.73. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 11.76 - 22.73, una comparación con 12.90 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Navan, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Navan, Inc.?
El precio más bajo de Navan, Inc. (NAVN) para el año ha sido 11.76. La comparación con los actuales 12.40 y 11.76 - 22.73 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NAVN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NAVN?
En el pasado, Navan, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 12.90 y -43.64% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 12.90
- Open
- 12.93
- Bid
- 12.40
- Ask
- 12.70
- Low
- 12.30
- High
- 13.15
- Volumen
- 2.426 K
- Cambio diario
- -3.88%
- Cambio mensual
- -25.03%
- Cambio a 6 meses
- -43.64%
- Cambio anual
- -43.64%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- -1.274 M
- Pronós.
- 2.123 M
- Prev.
- -1.812 M
- Act.
- -0.742 M
- Pronós.
- 0.115 M
- Prev.
- 0.308 M
- Act.
- 4.798%
- Pronós.
- Prev.
- 4.706%