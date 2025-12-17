- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NAVN: Navan, Inc.
A taxa do NAVN para hoje mudou para -3.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.30 e o mais alto foi 13.15.
Veja a dinâmica do par de moedas Navan, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NAVN hoje?
Hoje Navan, Inc. (NAVN) está avaliado em 12.40. O instrumento é negociado dentro de 12.30 - 13.15, o fechamento de ontem foi 12.90, e o volume de negociação atingiu 2426. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NAVN em tempo real.
As ações de Navan, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Navan, Inc. está avaliado em 12.40. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -43.64% e USD. Monitore os movimentos de NAVN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NAVN?
Você pode comprar ações de Navan, Inc. (NAVN) pelo preço atual 12.40. Ordens geralmente são executadas perto de 12.40 ou 12.70, enquanto 2426 e -4.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NAVN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NAVN?
Investir em Navan, Inc. envolve considerar a faixa anual 11.76 - 22.73 e o preço atual 12.40. Muitos comparam -25.03% e -43.64% antes de enviar ordens em 12.40 ou 12.70. Estude as mudanças diárias de preço de NAVN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Navan, Inc.?
O maior preço de Navan, Inc. (NAVN) no último ano foi 22.73. As ações oscilaram bastante dentro de 11.76 - 22.73, e a comparação com 12.90 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Navan, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Navan, Inc.?
O menor preço de Navan, Inc. (NAVN) no ano foi 11.76. A comparação com o preço atual 12.40 e 11.76 - 22.73 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NAVN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NAVN?
No passado Navan, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 12.90 e -43.64% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 12.90
- Open
- 12.93
- Bid
- 12.40
- Ask
- 12.70
- Low
- 12.30
- High
- 13.15
- Volume
- 2.426 K
- Mudança diária
- -3.88%
- Mudança mensal
- -25.03%
- Mudança de 6 meses
- -43.64%
- Mudança anual
- -43.64%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- -1.274 milh
- Projeç.
- 2.123 milh
- Prév.
- -1.812 milh
- Atu.
- -0.742 milh
- Projeç.
- 0.115 milh
- Prév.
- 0.308 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.706%