NAVN hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Navan, Inc. hisse senedi 12.40 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 12.30 - 13.15 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 12.90 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2426 değerine ulaştı. NAVN canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Navan, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Navan, Inc. hisse senedi şu anda 12.40 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -43.64% ve USD değerlerini izler. NAVN hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

NAVN hisse senedi nasıl alınır? Navan, Inc. hisselerini şu anki 12.40 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 12.40 ve Ask 12.70 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2426 ve günlük değişim oranı -4.10% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte NAVN fiyat hareketlerini takip edin.

NAVN hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Navan, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 11.76 - 22.73 ve mevcut fiyatı 12.40 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 12.40 veya Ask 12.70 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -25.03% ve 6 aylık değişim oranı -43.64% değerlerini karşılaştırır. NAVN fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Navan, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Navan, Inc. hisse senedi yıllık olarak 22.73 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 11.76 - 22.73). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 12.90 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Navan, Inc. performansını takip edin.

Navan, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Navan, Inc. (NAVN) hisse senedi yıllık olarak en düşük 11.76 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 12.40 ve hareket ettiği yıllık aralık 11.76 - 22.73 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki NAVN fiyat hareketlerini izleyin.