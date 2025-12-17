- 概要
NAVN: ナヴァン
NAVNの今日の為替レートは、-3.88%変化しました。日中、通貨は1あたり12.30の安値と13.15の高値で取引されました。
ナヴァンダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
NAVN株の現在の価格は？
ナヴァンの株価は本日12.40です。12.30 - 13.15内で取引され、前日の終値は12.90、取引量は2426に達しました。NAVNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ナヴァンの株は配当を出しますか？
ナヴァンの現在の価格は12.40です。配当方針は会社によりますが、投資家は-43.64%やUSDにも注目します。NAVNの動きはライブチャートで確認できます。
NAVN株を買う方法は？
ナヴァンの株は現在12.40で購入可能です。注文は通常12.40または12.70付近で行われ、2426や-4.10%が市場の動きを示します。NAVNの最新情報はライブチャートで確認できます。
NAVN株に投資する方法は？
ナヴァンへの投資では、年間の値幅11.76 - 22.73と現在の12.40を考慮します。注文は多くの場合12.40や12.70で行われる前に、-25.03%や-43.64%と比較されます。NAVNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ナヴァンの株の最高値は？
ナヴァンの過去1年の最高値は22.73でした。11.76 - 22.73内で株価は大きく変動し、12.90と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ナヴァンのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ナヴァンの株の最低値は？
ナヴァン(NAVN)の年間最安値は11.76でした。現在の12.40や11.76 - 22.73と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NAVNの動きはライブチャートで確認できます。
NAVNの株式分割はいつ行われましたか？
ナヴァンは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、12.90、-43.64%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 12.90
- 始値
- 12.93
- 買値
- 12.40
- 買値
- 12.70
- 安値
- 12.30
- 高値
- 13.15
- 出来高
- 2.426 K
- 1日の変化
- -3.88%
- 1ヶ月の変化
- -25.03%
- 6ヶ月の変化
- -43.64%
- 1年の変化
- -43.64%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- -1.274 M
- 期待
- 2.123 M
- 前
- -1.812 M
- 実際
- -0.742 M
- 期待
- 0.115 M
- 前
- 0.308 M
- 実際
- 4.798%
- 期待
- 前
- 4.706%