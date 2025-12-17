クォートセクション
通貨 / NAVN
NAVN: ナヴァン

12.40 USD 0.50 (3.88%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

NAVNの今日の為替レートは、-3.88%変化しました。日中、通貨は1あたり12.30の安値と13.15の高値で取引されました。

ナヴァンダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

NAVN株の現在の価格は？

ナヴァンの株価は本日12.40です。12.30 - 13.15内で取引され、前日の終値は12.90、取引量は2426に達しました。NAVNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ナヴァンの株は配当を出しますか？

ナヴァンの現在の価格は12.40です。配当方針は会社によりますが、投資家は-43.64%やUSDにも注目します。NAVNの動きはライブチャートで確認できます。

NAVN株を買う方法は？

ナヴァンの株は現在12.40で購入可能です。注文は通常12.40または12.70付近で行われ、2426や-4.10%が市場の動きを示します。NAVNの最新情報はライブチャートで確認できます。

NAVN株に投資する方法は？

ナヴァンへの投資では、年間の値幅11.76 - 22.73と現在の12.40を考慮します。注文は多くの場合12.40や12.70で行われる前に、-25.03%や-43.64%と比較されます。NAVNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ナヴァンの株の最高値は？

ナヴァンの過去1年の最高値は22.73でした。11.76 - 22.73内で株価は大きく変動し、12.90と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ナヴァンのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ナヴァンの株の最低値は？

ナヴァン(NAVN)の年間最安値は11.76でした。現在の12.40や11.76 - 22.73と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NAVNの動きはライブチャートで確認できます。

NAVNの株式分割はいつ行われましたか？

ナヴァンは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、12.90、-43.64%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
12.30 13.15
1年のレンジ
11.76 22.73
以前の終値
12.90
始値
12.93
買値
12.40
買値
12.70
安値
12.30
高値
13.15
出来高
2.426 K
1日の変化
-3.88%
1ヶ月の変化
-25.03%
6ヶ月の変化
-43.64%
1年の変化
-43.64%
17 12月, 水曜日
13:15
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
15:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
-1.274 M
期待
2.123 M
-1.812 M
15:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
-0.742 M
期待
0.115 M
0.308 M
18:00
USD
20年債券オークション
実際
4.798%
期待
4.706%