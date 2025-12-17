- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NAVN: Navan, Inc.
Der Wechselkurs von NAVN hat sich für heute um -3.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.30 bis zu einem Hoch von 13.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Navan, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NAVN heute?
Die Aktie von Navan, Inc. (NAVN) notiert heute bei 12.40. Sie wird innerhalb einer Spanne von 12.30 - 13.15 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 12.90 und das Handelsvolumen erreichte 2426. Das Live-Chart von NAVN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NAVN Dividenden?
Navan, Inc. wird derzeit mit 12.40 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -43.64% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NAVN zu verfolgen.
Wie kaufe ich NAVN-Aktien?
Sie können Aktien von Navan, Inc. (NAVN) zum aktuellen Kurs von 12.40 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 12.40 oder 12.70 platziert, während 2426 und -4.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NAVN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NAVN-Aktien?
Bei einer Investition in Navan, Inc. müssen die jährliche Spanne 11.76 - 22.73 und der aktuelle Kurs 12.40 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -25.03% und -43.64%, bevor sie Orders zu 12.40 oder 12.70 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NAVN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Navan, Inc.?
Der höchste Kurs von Navan, Inc. (NAVN) im vergangenen Jahr lag bei 22.73. Innerhalb von 11.76 - 22.73 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 12.90 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Navan, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Navan, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Navan, Inc. (NAVN) im Laufe des Jahres betrug 11.76. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 12.40 und der Spanne 11.76 - 22.73 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NAVN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NAVN statt?
Navan, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 12.90 und -43.64% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.90
- Eröffnung
- 12.93
- Bid
- 12.40
- Ask
- 12.70
- Tief
- 12.30
- Hoch
- 13.15
- Volumen
- 2.426 K
- Tagesänderung
- -3.88%
- Monatsänderung
- -25.03%
- 6-Monatsänderung
- -43.64%
- Jahresänderung
- -43.64%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- -1.274 M
- Erw
- 2.123 M
- Vorh
- -1.812 M
- Akt
- -0.742 M
- Erw
- 0.115 M
- Vorh
- 0.308 M
- Akt
- 4.798%
- Erw
- Vorh
- 4.706%