NAVN: Navan, Inc.
今日NAVN汇率已更改-3.88%。当日，交易品种以低点12.30和高点13.15进行交易。
关注Navan, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
NAVN股票今天的价格是多少？
Navan, Inc.股票今天的定价为12.40。它在12.30 - 13.15范围内交易，昨天的收盘价为12.90，交易量达到2426。NAVN的实时价格图表显示了这些更新。
Navan, Inc.股票是否支付股息？
Navan, Inc.目前的价值为12.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.64%和USD。实时查看图表以跟踪NAVN走势。
如何购买NAVN股票？
您可以以12.40的当前价格购买Navan, Inc.股票。订单通常设置在12.40或12.70附近，而2426和-4.10%显示市场活动。立即关注NAVN的实时图表更新。
如何投资NAVN股票？
投资Navan, Inc.需要考虑年度范围11.76 - 22.73和当前价格12.40。许多人在以12.40或12.70下订单之前，会比较-25.03%和。实时查看NAVN价格图表，了解每日变化。
Navan, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Navan, Inc.的最高价格是22.73。在11.76 - 22.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Navan, Inc.的绩效。
Navan, Inc.股票的最低价格是多少？
Navan, Inc.（NAVN）的最低价格为11.76。将其与当前的12.40和11.76 - 22.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NAVN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NAVN股票是什么时候拆分的？
Navan, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.90和-43.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.90
- 开盘价
- 12.93
- 卖价
- 12.40
- 买价
- 12.70
- 最低价
- 12.30
- 最高价
- 13.15
- 交易量
- 2.426 K
- 日变化
- -3.88%
- 月变化
- -25.03%
- 6个月变化
- -43.64%
- 年变化
- -43.64%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- -1.274 M
- 预测值
- 2.123 M
- 前值
- -1.812 M
- 实际值
- -0.742 M
- 预测值
- 0.115 M
- 前值
- 0.308 M
- 实际值
- 4.798%
- 预测值
- 前值
- 4.706%