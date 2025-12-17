报价部分
NAVN: Navan, Inc.

12.40 USD 0.50 (3.88%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NAVN汇率已更改-3.88%。当日，交易品种以低点12.30和高点13.15进行交易。

关注Navan, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

NAVN股票今天的价格是多少？

Navan, Inc.股票今天的定价为12.40。它在12.30 - 13.15范围内交易，昨天的收盘价为12.90，交易量达到2426。NAVN的实时价格图表显示了这些更新。

Navan, Inc.股票是否支付股息？

Navan, Inc.目前的价值为12.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.64%和USD。实时查看图表以跟踪NAVN走势。

如何购买NAVN股票？

您可以以12.40的当前价格购买Navan, Inc.股票。订单通常设置在12.40或12.70附近，而2426和-4.10%显示市场活动。立即关注NAVN的实时图表更新。

如何投资NAVN股票？

投资Navan, Inc.需要考虑年度范围11.76 - 22.73和当前价格12.40。许多人在以12.40或12.70下订单之前，会比较-25.03%和。实时查看NAVN价格图表，了解每日变化。

Navan, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Navan, Inc.的最高价格是22.73。在11.76 - 22.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Navan, Inc.的绩效。

Navan, Inc.股票的最低价格是多少？

Navan, Inc.（NAVN）的最低价格为11.76。将其与当前的12.40和11.76 - 22.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NAVN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NAVN股票是什么时候拆分的？

Navan, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.90和-43.64%中可见。

日范围
12.30 13.15
年范围
11.76 22.73
前一天收盘价
12.90
开盘价
12.93
卖价
12.40
买价
12.70
最低价
12.30
最高价
13.15
交易量
2.426 K
日变化
-3.88%
月变化
-25.03%
6个月变化
-43.64%
年变化
-43.64%
