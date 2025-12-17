NAVN股票今天的价格是多少？ Navan, Inc.股票今天的定价为12.40。它在12.30 - 13.15范围内交易，昨天的收盘价为12.90，交易量达到2426。NAVN的实时价格图表显示了这些更新。

Navan, Inc.股票是否支付股息？ Navan, Inc.目前的价值为12.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.64%和USD。实时查看图表以跟踪NAVN走势。

如何购买NAVN股票？ 您可以以12.40的当前价格购买Navan, Inc.股票。订单通常设置在12.40或12.70附近，而2426和-4.10%显示市场活动。立即关注NAVN的实时图表更新。

如何投资NAVN股票？ 投资Navan, Inc.需要考虑年度范围11.76 - 22.73和当前价格12.40。许多人在以12.40或12.70下订单之前，会比较-25.03%和。实时查看NAVN价格图表，了解每日变化。

Navan, Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Navan, Inc.的最高价格是22.73。在11.76 - 22.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Navan, Inc.的绩效。

Navan, Inc.股票的最低价格是多少？ Navan, Inc.（NAVN）的最低价格为11.76。将其与当前的12.40和11.76 - 22.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NAVN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。