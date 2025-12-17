КотировкиРазделы
NAVN: Navan, Inc.

12.40 USD 0.50 (3.88%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NAVN за сегодня изменился на -3.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.30, а максимальная — 13.15.

Следите за динамикой Navan, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NAVN сегодня?

Navan, Inc. (NAVN) сегодня оценивается на уровне 12.40. Инструмент торгуется в пределах 12.30 - 13.15, вчерашнее закрытие составило 12.90, а торговый объем достиг 2426. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NAVN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Navan, Inc.?

Navan, Inc. в настоящее время оценивается в 12.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -43.64% и USD. Отслеживайте движения NAVN на графике в реальном времени.

Как купить акции NAVN?

Вы можете купить акции Navan, Inc. (NAVN) по текущей цене 12.40. Ордера обычно размещаются около 12.40 или 12.70, тогда как 2426 и -4.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NAVN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NAVN?

Инвестирование в Navan, Inc. предполагает учет годового диапазона 11.76 - 22.73 и текущей цены 12.40. Многие сравнивают -25.03% и -43.64% перед размещением ордеров на 12.40 или 12.70. Изучайте ежедневные изменения цены NAVN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Navan, Inc.?

Самая высокая цена Navan, Inc. (NAVN) за последний год составила 22.73. Акции заметно колебались в пределах 11.76 - 22.73, сравнение с 12.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Navan, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Navan, Inc.?

Самая низкая цена Navan, Inc. (NAVN) за год составила 11.76. Сравнение с текущими 12.40 и 11.76 - 22.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NAVN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NAVN?

В прошлом Navan, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.90 и -43.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.30 13.15
Годовой диапазон
11.76 22.73
Предыдущее закрытие
12.90
Open
12.93
Bid
12.40
Ask
12.70
Low
12.30
High
13.15
Объем
2.426 K
Дневное изменение
-3.88%
Месячное изменение
-25.03%
6-месячное изменение
-43.64%
Годовое изменение
-43.64%
