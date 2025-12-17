- Обзор рынка
NAVN: Navan, Inc.
Курс NAVN за сегодня изменился на -3.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.30, а максимальная — 13.15.
Следите за динамикой Navan, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NAVN сегодня?
Navan, Inc. (NAVN) сегодня оценивается на уровне 12.40. Инструмент торгуется в пределах 12.30 - 13.15, вчерашнее закрытие составило 12.90, а торговый объем достиг 2426. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NAVN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Navan, Inc.?
Navan, Inc. в настоящее время оценивается в 12.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -43.64% и USD. Отслеживайте движения NAVN на графике в реальном времени.
Как купить акции NAVN?
Вы можете купить акции Navan, Inc. (NAVN) по текущей цене 12.40. Ордера обычно размещаются около 12.40 или 12.70, тогда как 2426 и -4.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NAVN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NAVN?
Инвестирование в Navan, Inc. предполагает учет годового диапазона 11.76 - 22.73 и текущей цены 12.40. Многие сравнивают -25.03% и -43.64% перед размещением ордеров на 12.40 или 12.70. Изучайте ежедневные изменения цены NAVN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Navan, Inc.?
Самая высокая цена Navan, Inc. (NAVN) за последний год составила 22.73. Акции заметно колебались в пределах 11.76 - 22.73, сравнение с 12.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Navan, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Navan, Inc.?
Самая низкая цена Navan, Inc. (NAVN) за год составила 11.76. Сравнение с текущими 12.40 и 11.76 - 22.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NAVN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NAVN?
В прошлом Navan, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.90 и -43.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.90
- Open
- 12.93
- Bid
- 12.40
- Ask
- 12.70
- Low
- 12.30
- High
- 13.15
- Объем
- 2.426 K
- Дневное изменение
- -3.88%
- Месячное изменение
- -25.03%
- 6-месячное изменение
- -43.64%
- Годовое изменение
- -43.64%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- -1.274 млн
- Прог.
- 2.123 млн
- Пред.
- -1.812 млн
- Акт.
- -0.742 млн
- Прог.
- 0.115 млн
- Пред.
- 0.308 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.706%