NAVN: Navan, Inc.
Le taux de change de NAVN a changé de -3.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.30 et à un maximum de 13.15.
Suivez la dynamique Navan, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NAVN aujourd'hui ?
L'action Navan, Inc. est cotée à 12.40 aujourd'hui. Elle se négocie dans 12.30 - 13.15, a clôturé hier à 12.90 et son volume d'échange a atteint 2426. Le graphique en temps réel du cours de NAVN présente ces mises à jour.
L'action Navan, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Navan, Inc. est actuellement valorisé à 12.40. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -43.64% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NAVN.
Comment acheter des actions NAVN ?
Vous pouvez acheter des actions Navan, Inc. au cours actuel de 12.40. Les ordres sont généralement placés à proximité de 12.40 ou de 12.70, le 2426 et le -4.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NAVN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NAVN ?
Investir dans Navan, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 11.76 - 22.73 et le prix actuel 12.40. Beaucoup comparent -25.03% et -43.64% avant de passer des ordres à 12.40 ou 12.70. Consultez le graphique du cours de NAVN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Navan, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Navan, Inc. l'année dernière était 22.73. Au cours de 11.76 - 22.73, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 12.90 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Navan, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Navan, Inc. ?
Le cours le plus bas de Navan, Inc. (NAVN) sur l'année a été 11.76. Sa comparaison avec 12.40 et 11.76 - 22.73 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NAVN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NAVN a-t-elle été divisée ?
Navan, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 12.90 et -43.64% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 12.90
- Ouverture
- 12.93
- Bid
- 12.40
- Ask
- 12.70
- Plus Bas
- 12.30
- Plus Haut
- 13.15
- Volume
- 2.426 K
- Changement quotidien
- -3.88%
- Changement Mensuel
- -25.03%
- Changement à 6 Mois
- -43.64%
- Changement Annuel
- -43.64%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- -1.274 M
- Fcst
- 2.123 M
- Prev
- -1.812 M
- Act
- -0.742 M
- Fcst
- 0.115 M
- Prev
- 0.308 M
- Act
- 4.798%
- Fcst
- Prev
- 4.706%