Valute / JD
JD: JD.com Inc - American Depositary Shares
35.10 USD 0.28 (0.79%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JD ha avuto una variazione del -0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.06 e ad un massimo di 36.05.
Segui le dinamiche di JD.com Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
35.06 36.05
Intervallo Annuale
29.90 47.82
- Chiusura Precedente
- 35.38
- Apertura
- 35.72
- Bid
- 35.10
- Ask
- 35.40
- Minimo
- 35.06
- Massimo
- 36.05
- Volume
- 35.688 K
- Variazione giornaliera
- -0.79%
- Variazione Mensile
- 14.93%
- Variazione Semestrale
- -15.03%
- Variazione Annuale
- -11.79%
20 settembre, sabato