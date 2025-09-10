QuotazioniSezioni
Valute / JD
Tornare a Azioni

JD: JD.com Inc - American Depositary Shares

35.10 USD 0.28 (0.79%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JD ha avuto una variazione del -0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.06 e ad un massimo di 36.05.

Segui le dinamiche di JD.com Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JD News

Intervallo Giornaliero
35.06 36.05
Intervallo Annuale
29.90 47.82
Chiusura Precedente
35.38
Apertura
35.72
Bid
35.10
Ask
35.40
Minimo
35.06
Massimo
36.05
Volume
35.688 K
Variazione giornaliera
-0.79%
Variazione Mensile
14.93%
Variazione Semestrale
-15.03%
Variazione Annuale
-11.79%
20 settembre, sabato