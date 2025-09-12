Divisas / JD
JD: JD.com Inc - American Depositary Shares
35.24 USD 0.53 (1.53%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de JD de hoy ha cambiado un 1.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.55, mientras que el máximo ha alcanzado 35.68.
Siga la dinámica de la pareja de divisas JD.com Inc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JD News
- BofA Securities reitera calificación de Compra para acciones de Nike, prevé estabilización en segundo semestre
- Lilly sees obesity drug leadership beyond US as it leans on consumer-focused strategy
- Chinese Tech Stocks Rally as Beijing Tells Firms To Stop Buying Nvidia's AI Chips
- JD.com: The Value Story May Soon Turn Into A Growth Story (NASDAQ:JD)
- Is It Worth Investing in JD.com (JD) Based on Wall Street's Bullish Views?
- iPhone 17 supera pedidos del iPhone 16 en China con fuerte arranque | Benzinga España
- Apple’s (AAPL) Record-Breaking iPhone 17 Pre-Orders Signal Strong Demand - TipRanks.com
- JD Rides on Strong Retail Segment Growth: Can Upside Continue Ahead?
- Acciones de J Sainsbury en conversaciones con JD.com para posible venta de Argos
- RBC ve potencial en venta de Argos para que Sainsbury se enfoque en alimentos
- Gene Munster Says iPhone Cycle Is Off To A 'Solid Start,' Cites Data From Chinese Retail Giant To Underscore Optimism - JD.com (NASDAQ:JD)
- Explainer-What is "involution", China’s race-to-the-bottom competition trend?
- Quick Profit In Chinese Stock Market Trade Based On Personality And Portfolio
- La Bolsa de Londres baja un 0,15 % ante el estancamiento del PIB británico
- Here is What to Know Beyond Why JD.com, Inc. (JD) is a Trending Stock
- London stocks set for weekly gains; investors assess key economic data
- Meituan launches new AI agent to boost food delivery amid heightened competition
Rango diario
34.55 35.68
Rango anual
29.90 47.82
- Cierres anteriores
- 34.71
- Open
- 35.47
- Bid
- 35.24
- Ask
- 35.54
- Low
- 34.55
- High
- 35.68
- Volumen
- 45.549 K
- Cambio diario
- 1.53%
- Cambio mensual
- 15.39%
- Cambio a 6 meses
- -14.69%
- Cambio anual
- -11.44%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B