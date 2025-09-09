货币 / JD
JD: JD.com Inc - American Depositary Shares
34.71 USD 1.09 (3.24%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日JD汇率已更改3.24%。当日，交易品种以低点33.14和高点34.94进行交易。
关注JD.com Inc - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
33.14 34.94
年范围
29.90 47.82
- 前一天收盘价
- 33.62
- 开盘价
- 33.47
- 卖价
- 34.71
- 买价
- 35.01
- 最低价
- 33.14
- 最高价
- 34.94
- 交易量
- 48.797 K
- 日变化
- 3.24%
- 月变化
- 13.65%
- 6个月变化
- -15.98%
- 年变化
- -12.77%
