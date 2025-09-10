Währungen / JD
JD: JD.com Inc - American Depositary Shares
35.38 USD 0.14 (0.40%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JD hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.52 bis zu einem Hoch von 35.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die JD.com Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
JD News
Tagesspanne
34.52 35.57
Jahresspanne
29.90 47.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.24
- Eröffnung
- 34.72
- Bid
- 35.38
- Ask
- 35.68
- Tief
- 34.52
- Hoch
- 35.57
- Volumen
- 33.984 K
- Tagesänderung
- 0.40%
- Monatsänderung
- 15.85%
- 6-Monatsänderung
- -14.35%
- Jahresänderung
- -11.08%
