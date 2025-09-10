FiyatlarBölümler
Dövizler / JD
Geri dön - Hisse senetleri

JD: JD.com Inc - American Depositary Shares

35.10 USD 0.28 (0.79%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

JD fiyatı bugün -0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.06 ve Yüksek fiyatı olarak 36.05 aralığında işlem gördü.

JD.com Inc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JD haberleri

Günlük aralık
35.06 36.05
Yıllık aralık
29.90 47.82
Önceki kapanış
35.38
Açılış
35.72
Satış
35.10
Alış
35.40
Düşük
35.06
Yüksek
36.05
Hacim
35.688 K
Günlük değişim
-0.79%
Aylık değişim
14.93%
6 aylık değişim
-15.03%
Yıllık değişim
-11.79%
21 Eylül, Pazar