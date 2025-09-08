Валюты / JD
JD: JD.com Inc - American Depositary Shares
34.71 USD 1.09 (3.24%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JD за сегодня изменился на 3.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.14, а максимальная — 34.94.
Следите за динамикой JD.com Inc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
33.14 34.94
Годовой диапазон
29.90 47.82
- Предыдущее закрытие
- 33.62
- Open
- 33.47
- Bid
- 34.71
- Ask
- 35.01
- Low
- 33.14
- High
- 34.94
- Объем
- 48.797 K
- Дневное изменение
- 3.24%
- Месячное изменение
- 13.65%
- 6-месячное изменение
- -15.98%
- Годовое изменение
- -12.77%
