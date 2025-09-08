КотировкиРазделы
Валюты / JD
JD: JD.com Inc - American Depositary Shares

34.71 USD 1.09 (3.24%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JD за сегодня изменился на 3.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.14, а максимальная — 34.94.

Следите за динамикой JD.com Inc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости JD

Дневной диапазон
33.14 34.94
Годовой диапазон
29.90 47.82
Предыдущее закрытие
33.62
Open
33.47
Bid
34.71
Ask
35.01
Low
33.14
High
34.94
Объем
48.797 K
Дневное изменение
3.24%
Месячное изменение
13.65%
6-месячное изменение
-15.98%
Годовое изменение
-12.77%
