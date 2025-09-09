Moedas / JD
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
JD: JD.com Inc - American Depositary Shares
35.24 USD 0.53 (1.53%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do JD para hoje mudou para 1.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.55 e o mais alto foi 35.68.
Veja a dinâmica do par de moedas JD.com Inc - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JD Notícias
- STOXX 600 fecha estável antes de decisão do Fed e Puma salta
- BofA Securities mantém recomendação de compra para ações da Nike, prevê estabilização no segundo semestre
- BofA Securities reiterates Buy rating on Nike stock, sees second-half stabilization
- Lilly sees obesity drug leadership beyond US as it leans on consumer-focused strategy
- Chinese Tech Stocks Rally as Beijing Tells Firms To Stop Buying Nvidia's AI Chips
- JD.com: The Value Story May Soon Turn Into A Growth Story (NASDAQ:JD)
- Is It Worth Investing in JD.com (JD) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Apple’s (AAPL) Record-Breaking iPhone 17 Pre-Orders Signal Strong Demand - TipRanks.com
- JD Rides on Strong Retail Segment Growth: Can Upside Continue Ahead?
- J Sainsbury em negociações com JD.com para possível venda da Argos
- J Sainsbury stock in talks with JD.com for potential Argos sale
- RBC vê venda da Argos como oportunidade para Sainsbury focar em alimentos
- Gene Munster Says iPhone Cycle Is Off To A 'Solid Start,' Cites Data From Chinese Retail Giant To Underscore Optimism - JD.com (NASDAQ:JD)
- Explainer-What is "involution", China’s race-to-the-bottom competition trend?
- Quick Profit In Chinese Stock Market Trade Based On Personality And Portfolio
- Reino Unido - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice Investing.com Reino Unido 100 recuou 0,21%
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.21%
- Here is What to Know Beyond Why JD.com, Inc. (JD) is a Trending Stock
- London stocks set for weekly gains; investors assess key economic data
- Meituan launches new AI agent to boost food delivery amid heightened competition
- FTSE 100 lifted by bank, healthcare stocks; corporate earnings in focus
- TD Cowen upgrades Nike stock rating to Buy on margin recovery potential
- Is Alibaba's China E-Commerce Growth Durable Amid Margin Pressure?
- This name is ’a winner in athletic retail’: analyst
Faixa diária
34.55 35.68
Faixa anual
29.90 47.82
- Fechamento anterior
- 34.71
- Open
- 35.47
- Bid
- 35.24
- Ask
- 35.54
- Low
- 34.55
- High
- 35.68
- Volume
- 45.549 K
- Mudança diária
- 1.53%
- Mudança mensal
- 15.39%
- Mudança de 6 meses
- -14.69%
- Mudança anual
- -11.44%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh