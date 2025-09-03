Valute / BKNG
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BKNG: Booking Holdings Inc
5475.21 USD 30.77 (0.57%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BKNG ha avuto una variazione del 0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5424.74 e ad un massimo di 5475.21.
Segui le dinamiche di Booking Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BKNG News
- Tracking Cliff Asness’ AQR Capital Management 13F Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AQRIX)
- L’IA può risolvere il caos dei viaggi creato da Internet
- Can AI fix the travel mess the Internet created
- Wall Street Analysts Think Booking Holdings (BKNG) Is a Good Investment: Is It?
- Booking Holdings Inc. (BKNG) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- VCR: Consumer Discretionary Dashboard For September (NYSEARCA:VCR)
- Booking Holdings: A Solid GARP Play In The Travel Sector (NASDAQ:BKNG)
- Booking Holdings: Why The 'Connected Trip' And AI Are Its Next Major Growth Drivers
- Why Booking Holdings (BKNG) Outpaced the Stock Market Today
- Why Booking Holdings (BKNG) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Booking Holdings Market-Beating Algorithm Shine Amid Geopolitical Uncertainty (BKNG)
- Analisi approfondita sull’opportunità alberghiera per Airbnb
- Deep dive on the hotel opportunity for Airbnb
- Il titolo di Expedia raggiunge il massimo storico a 222,28 USD
- Booking Holdings Inc. (BKNG) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- Booking Holdings alla Conferenza Goldman Sachs: Approfondimenti sulla crescita strategica
- Booking Holdings at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Insights
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Meta Stock (META) Slips Despite Defeating Europe Over Digital Act Fees - TipRanks.com
- Airbnb: A Pivotal Year To Fend Off Competition And Reinvigorate Growth (NASDAQ:ABNB)
- Airbnb’s Growth Story Is Just Getting Started (NASDAQ:ABNB)
- Booking Holdings (BKNG) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- What will Google Search remedies mean for online travel?
- Why Is Wayfair (W) Up 5.4% Since Last Earnings Report?
Intervallo Giornaliero
5424.74 5475.21
Intervallo Annuale
4060.98 5839.41
- Chiusura Precedente
- 5444.44
- Apertura
- 5443.82
- Bid
- 5475.21
- Ask
- 5475.51
- Minimo
- 5424.74
- Massimo
- 5475.21
- Volume
- 56
- Variazione giornaliera
- 0.57%
- Variazione Mensile
- -1.83%
- Variazione Semestrale
- 19.93%
- Variazione Annuale
- 29.70%