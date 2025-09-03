QuotazioniSezioni
BKNG: Booking Holdings Inc

5475.21 USD 30.77 (0.57%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BKNG ha avuto una variazione del 0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5424.74 e ad un massimo di 5475.21.

Segui le dinamiche di Booking Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5424.74 5475.21
Intervallo Annuale
4060.98 5839.41
Chiusura Precedente
5444.44
Apertura
5443.82
Bid
5475.21
Ask
5475.51
Minimo
5424.74
Massimo
5475.21
Volume
56
Variazione giornaliera
0.57%
Variazione Mensile
-1.83%
Variazione Semestrale
19.93%
Variazione Annuale
29.70%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev