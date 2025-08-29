货币 / BKNG
BKNG: Booking Holdings Inc
5475.01 USD 84.82 (1.53%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BKNG汇率已更改-1.53%。当日，交易品种以低点5430.05和高点5576.58进行交易。
关注Booking Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BKNG新闻
- Booking Holdings: A Solid GARP Play In The Travel Sector (NASDAQ:BKNG)
- Booking Holdings: Why The 'Connected Trip' And AI Are Its Next Major Growth Drivers
- Why Booking Holdings (BKNG) Outpaced the Stock Market Today
- Why Booking Holdings (BKNG) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Booking Holdings Market-Beating Algorithm Shine Amid Geopolitical Uncertainty (BKNG)
- 深度解析爱彼迎进军酒店市场的机遇
- Deep dive on the hotel opportunity for Airbnb
- Expedia股票创历史新高，达222.28美元
- Booking Holdings Inc. (BKNG) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- 高盛会议上的Booking Holdings：战略增长洞察
- Booking Holdings at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Insights
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Meta Stock (META) Slips Despite Defeating Europe Over Digital Act Fees - TipRanks.com
- Airbnb: A Pivotal Year To Fend Off Competition And Reinvigorate Growth (NASDAQ:ABNB)
- Airbnb’s Growth Story Is Just Getting Started (NASDAQ:ABNB)
- Booking Holdings (BKNG) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- What will Google Search remedies mean for online travel?
- Why Is Wayfair (W) Up 5.4% Since Last Earnings Report?
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Chevron, Booking Holdings, EVI Industries and AMCON Distributing
- Top Analyst Reports for NVIDIA, Chevron & Booking
- Booking Holdings (BKNG) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?
- Wall Street's Most Anticipated Reverse Stock Split of 2025 Has Arrived
- Trip.com: Focus On Efficient, Regional Growth Supports Long-Term Investment Case (TCOM)
- Why Is Carvana (CVNA) Down 3.3% Since Last Earnings Report?
日范围
5430.05 5576.58
年范围
4060.98 5839.41
- 前一天收盘价
- 5559.83
- 开盘价
- 5576.58
- 卖价
- 5475.01
- 买价
- 5475.31
- 最低价
- 5430.05
- 最高价
- 5576.58
- 交易量
- 189
- 日变化
- -1.53%
- 月变化
- -1.83%
- 6个月变化
- 19.92%
- 年变化
- 29.69%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值